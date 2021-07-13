Хедману потребуется операция на мениске, Макдона и Гудроу играли с переломами в плей-офф
13 июля 2021, 18:18
Генеральный менеджер «Тампы» Жульен Брисбуа рассказал о некоторых травмах игроков команды, пишет в Twitter журналист Брайан Бернс.
Защитник Виктор Хедман играл в плей-офф с травмой мениска. Ему будет сделана операция, после которой у него уйдет месяц на восстановление.
Защитник Райан Макдона и нападающий Барклай Гудроу доигрывали плей-офф с переломами рук.
Напомним, что «Тампа» выиграла Кубок Стэнли второй год подряд. «Молнии» в решающей серии победили «Монреаль» (4-1).
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