Хедману потребуется операция на мениске, Макдона и Гудроу играли с переломами в плей-офф

Генеральный менеджер «Тампы» Жульен Брисбуа рассказал о некоторых травмах игроков команды, пишет в Twitter журналист Брайан Бернс.

Защитник Виктор Хедман играл в плей-офф с травмой мениска. Ему будет сделана операция, после которой у него уйдет месяц на восстановление.

Защитник Райан Макдона и нападающий Барклай Гудроу доигрывали плей-офф с переломами рук.

Напомним, что «Тампа» выиграла Кубок Стэнли второй год подряд. «Молнии» в решающей серии победили «Монреаль» (4-1).