Сергачев: «Я еще не наиграл на два Кубка Стэнли. Но мне повезло выступать за «Тампу»

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев поделился эмоциями от победы в финале Кубка Стэнли.

«На самом деле, это заслуга моих старших партнеров по команде, которые играли, бились, сделали это возможным. Для меня это подарок свыше, как я бы сказал. Я еще не наиграл на два Кубка Стэнли. Но мне очень повезло выступать в такой команде. С такими мастерами как Никита Кучеров, Андрей Василевский.

Какой из Кубков Стэнли было завоевать труднее — первый или второй? Труднее было второй. Психологически. Потому что один уже есть, и в голове сидит мысль, что мы уже выиграли. Но все равно охота выиграть второй. Была такая борьба с самим собой. Но первый Кубок Стэнли был самым приятным», — цитирует Сергачева «Матч ТВ».

Сергачев вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд. В минувшем финале «Лайтнинг» обыграли «Монреаль» со счетом 4-1 в серии.