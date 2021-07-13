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Чирелли играл с травмой запястья в плей-офф

13 июля 2021, 23:42
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Нападающий «Тампы» Энтони Чирелли доигрывал плей-офф с травмой запястья, пишет в Twitter журналист Эрик Эрлендссон. Хоккеист пройдет углубленное обследование, после которого будет принято решение о необходимости возможно операции.

Ранее появилась информация, что с травмами также играли защитники Виктор Хедман и Райан Макдона, а также нападающие Никита Кучеров и Барклай Гудроу.

В плей-офф 23-летний канадец набрал 12 (5+7) очков в 23 встречах. «Тампа» второй год подряд выиграла Кубок Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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