«Даллас — «Вегас»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» — 2:1. Счет в серии 4-3 в пользу «Старз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Уайтт Джонстон и Радек Факса, у «Голден Найтс» гол забил Бретт Хауден.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте