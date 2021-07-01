С такой реализацией «Монреалю» наивно рассчитывать на успех.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Второй матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Чирелли — 5 (Джонсон, Рутта), 26:40 — 1:0. Сузуки — 6 (бол.), 30:36 — 1:1. Коулмэн — 2 (Гудроу, Макдона), 39:58 — 2:1. Палат — 5, 55:42 — 3:1.

Вратари: Василевский — Прайс (58:09).

Штраф: 20 — 20.

Броски: 23 (6+7+10) — 43 (13+16+14).

Наши: Кучеров (15.33/3/+1), Сергачев (22.12/0/0) — -.

1 июля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-0.

Унывать после провала в первом матче болельщикам «Монреаля» не стоило. «Канадиенс» привыкли выбираться из непростых ситуаций, переворачивая все прогнозы и играя на нервах букмекеров. Все прекрасно помнят, к чему привело поражение в матче номер один против «Вегаса» (1:4). С «Торонто» «Хабс» вернулись в серию, уступая 1-3, и отправили «Мэйпл Лифс» отдыхать. Не надломил «Монреаль» и безыдейный разгром от «Лайтнинг» — канадцы не рассыпались и дали бой «Болтс» во второй выездной игре.

До серии с «Тампой» «Канадиенс» не пропускали в меньшинстве 13 матчей. Нейтрализация достигала космических 93,5 процента. В первом матче грозное большинство «Тампы» во главе с Кучеровым, Пойнтом и Стэмкосом прервало эту серию, но во втором в первом периоде «Болтс» не воспользовались двумя удалениями. Больших проблем Кэри Прайсу спецбригады «Тампы» не создали. Шайба отлично ходила по периметру — не хватало только обострения. Кучеров пристреливался со средней дистанции, от синей линии бросал Виктор Хедман. В итоге самый опасный момент двадцатиминутки и вовсе организовал «Монреаль». Ник Сузуки убежал «один на один» с Василевским, но Андрей прочитал замысел нападающего.

По первому периоду шайбой чаще владела «Тампа» — при этом «Монреаль» генерировал больше огня у чужих ворот. «Канадиенс» ловили соперника на контратаках, организовывали выходы «два в один», «два в два», «один в один». Василевский исправлял все помарки защитников — благодаря его спасениям счет после двадцати минут так и не открыли. Уфимец уверенно справлялся и с сольными проходами, и с бросками с разных дистанций.

Вернуться домой при равном счете в серии — идеальный сценарий для «Канадиенс». Шансов на то, что «Лайтнинг» дадут слабину и упустят преимущество, ведя 2-0, крайне мало. У «Тампы», в отличие от того же «Торонто», сформировался стойкий кубковый хребет. Поймавшую кураж команду Джона Купера скинуть с олимпа очень сложно. «Болтс» по ходу плей-офф доказали, что способны быть гибкими и могут сыграть разнообразно в зависимости от плана соперника. Сегодня, несмотря на превосходство «Монреаля» по броскам и опасным моментам, первой забила «Тампа». Прайс не среагировал должным образом на дальний кистевой Энтони Чирелли.

ANTHONY CIRELLI ?



Off Price's blocker pic.twitter.com/tsnsNoB7F5 — Omar (@TicTacTOmar) July 1, 2021

«Канадиенс» отыгрались быстро. С третьей попытки у них наконец-то проснулось большинство. Гол нетипичный для неравных составов, но «Хабс» это точно не волнует. Сузуки бросил с неудобной руки и поставил в тупик Василевского, которому усложняли жизнь трафиком на пятаке.

Заброшенная шайба окрылила «Монреаль». «Канадиенс» продолжили обстрел ворот Василевского — не без удачи Андрей выстоял. Счет 1:1 на табло после сорока минут игры казался справедливым и закономерным, но третье звено «Тампы» с этим не согласилось. За доли секунды до сирены на второй перерыв «Лайнтнинг» провернули сумасшедшую контратаку, которую эффектно завершил Коулмэн. Блэйк включил режим супермена и в падении замкнул поперечный пас Барклая Гудроу.

Работы у Василевского было гораздо больше, чем у Прайса. Андрей переиграл канадского визави, не справившись только с одним выстрелом из 43. По-настоящему нагрузить Кэри бросками у «Тампы» получилось только в третьем периоде, хотя отыгрываться и спасать родину в тот момент нужно было «Монреалю». «Лайтнинг» не собирались прижиматься к воротам, терпеть и удерживать минимальный счет. Хозяева рационально выводили шайбу из своей зоны, придерживались старой хоккейной морали: лучшая защита — это нападение.

Атакой «Монреаля» в конце третьего периода правил сумбур. Вместо того, чтобы попробовать растянуть оборону соперника, «Канадиенс» или бросали из невыгодных позиций, или отдавали неудобные передачи. Окончательно похоронил надежды фанатов «Хабс» на камбэк Ондржей Палат при поддержке Джоэля Эдмундсона. Защитник оставил шайбу точно на клюшку форварду «Тампы», которому оставалось попасть в пустой угол. Прайс такого «подарка» не ожидал.

«Тампа» закономерно забирает второй домашний матч и ведет в серии 2-0. «Монреалю» надо срочно пробуждать нападение — рассчитывать на успех с «Лайтнинг», забрасывая по одной шайбе, слишком наивно. «Канадиенс» сегодня показали, что способны навязать борьбу команде Джона Купера, но для победы нужно улучшать реализацию и забыть про глупые потери.