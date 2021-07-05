Недооцененные герои «Тампы»: ради них пожертвовали будущим, но они сделали суперкоманду по-настоящему чемпионской

Для победы нужны не только Кучеров, Пойнт или Василевский.

Есть очевидный факт: драфт-пик — это вовсе не готовый хоккеист. Это лишь шанс, что он превратится в игрока, причем случится это не сейчас. Однако зачастую при анализе обменов в НХЛ об этом забывают, переоценивая выборы на драфте, будто из каждого из них появляется новая звезда.

Да, чем выше пик, чем лучше скаутская служба, тем этот шанс больше, но он никогда не равен ста процентам. Есть огромное количество историй, когда игроки нижних раундов или вовсе незадрафтованные становились топ-хоккеистами. На другом полюсе выборы в первой пятерке драфта, которые не заиграли в НХЛ или даже не дебютировали в лиге. Скаутинг прогрессирует и уменьшает число косяков — но ситуации а-ля Наиль Якупов все равно случаются.

Перед драфтом многим хоккеистам раздают большие авансы: каждый первораундник если не новый Райан Гетцлаф, то как минимум Патрик Ивз, который почти, а то уже и вовсе готов к НХЛ. Хотя чаще всего половина первого раунда банально не может закрепиться в лиге — не то что становится системообразующими игроками своих команд. Чего уж говорить про более поздние выборы. Не стоит видеть в каждом четвертом пике второго раунда Патриса Бержерона, уже будет немалым успехом, если там на сильном драфте вы сможете заполучить Максима Лапьера, который чуть попылит в НХЛ через несколько лет.

В успехе «Тампы» есть множество примеров классной работы менеджмента «Болтс». Но есть два из числа наименее раскрученных, которые завершили строительство чемпионской команды. В прошлый дедлайн, когда «Молнии» собирались за Кубком Стэнли, клуб провел два важных обмена — получив сначала Блэйка Коулмэна, а затем Барклая Гудроу.

Коулмэн (на момент трейда) — 28-летний форвард, выбранный в 2011 году под 75-м номером, который играл свой третий полноценный сезон за «Нью-Джерси». «Болтс» лишились проспекта Нолана Фута (27-й выбор драфта-2019) и пика в первом раунде драфта-2020 (потрачен на Шакира Мухамадуллина). То есть за игрока, взятого когда-то в третьем раунде, «Тампа» отдала два выбора в первом раунде разных лет.

Гудроу — 26-летний недрафтованный силовик, который мог похвастаться четырьмя полноценными сезонами за «Сан-Хосе». За Барклая был отдан выбор в первом раунде драфта-2020 (Оззи Вайсблатт). То есть на бумаге обмен — первый раунд за недрафтованного.

Многим показалось, что цена за обоих игроков завышена. Мол, «Тампа» рискует и теряет потенциальных проспектов из-за средних хоккеистов. Но «Лайтнинг» были очень нужны крепкие ребята в боттом-6, готовые грызть лед, перебарывать и перемалывать соперника. Во время неудачных походов за кубком в сезоны до этого таких форвардов «Болтс» не хватало.

«Тампа» получила то, в чем нуждалась для побед здесь и сейчас, когда команда наконец созрела брать титулы. Что важно, у обоих нападающих контракты до конца сезона-2020/21 — они были подписаны сразу на два плей-офф.

Коулмэн играет с кэпхитом всего в 1,8 миллиона, Гудроу получает и вовсе только 925 тысяч. Маленькие контракты важны для «Тампы» даже не из-за соотношения цена/качество — клубу нужно вписаться в потолок.

Даже в регулярке (что для «Лайтнинг» не так принципиально) они набрали на двоих 51 очко в 56 матчах. А в плей-офф особенно эта парочка пригодилась в сериях с «Коламбусом» (в прошлом году) и «Айлендерс» (два года подряд), в которых многое зависело от выигранных единоборств и силовой борьбы. При этом и с очками все неплохо — в прошлом сезоне на двоих у них было 19 очков (13 — Коулмэн, 6 — Гудроу), в этом — 15 (10 и 5). В том числе и изумительная победная шайба Блэйка во второй игре финальной серии.

Blake Coleman with an unreal diving buzzer beater goal pic.twitter.com/dGOv449o6e — Brady Trettenero (@BradyTrett) July 1, 2021

Очевидно, что пользы от них сейчас куда больше, чем от возможности заполучить условного Владислава Наместникова (27-й выбор в 2011-м, кстати, выбран на одном драфте с Коулмэном) — игрока средних способностей, который будет пробиваться в основу клуба 4-5 лет, а решать высокие задачи можно и без него.

Переплатить (формально), когда осталось совсем чуть-чуть, чтобы достроить лучшую команду в лиге, — точно не проблема. Иначе можно десятилетиями думать о будущем, но так ничего и не выиграть в настоящем.