Супервратарь и системный подход. За счет чего «Монреаль» может остановить «Тампу» в финале?

«Канадиенс» в шаге от Кубка Стэнли, но на пути — действующий чемпион.

Прайс — стена

Волшебная сказка «Монреаля» продолжается. Впервые за 28 лет «Канадиенс» дошли до финала и сразятся за Кубок Стэнли. Второй год подряд в решающей серии «Лайтнинг» сыграют против команды-золушки, чья карета в плей-офф превратилась из тыквы в мощный внедорожник, способный переехать любую преграду. Стерты стереотипы о якобы слабом канадском дивизионе и некубковом характере «Монреаля». Команда устраивает сенсацию за сенсацией — и от долгожданного триумфа ее отделяют четыре победы. Страшно представить, сколько слезоточивого газа потратят местные полицейские, если кубок пропишется в Квебеке.

У «Далласа» образца плей-офф-2020 и нынешнего «Монреаля» есть общие черты. Помните ставшую мемом фразу из раздевалки техасцев «We are not going home!» (англ. «Мы не собираемся домой!»)? Она также емко описывает и подвиги «Канадиенс». Эксперты и букмекеры списывали обе команды, начиная с первого раунда. Их небезосновательно считали аутсайдерами серий, но всеобщий скепсис только сплачивал коллектив. Они последовательно разбивали надежды более подкованных и сбалансированных соперников. Неоценима и заслуга вратарей: у «Далласа» — Антона Худобина, у «Монреаля» — Кэри Прайса. Канадец проводит невероятный плей-офф. Не в каждом матче от него требуется спасать родину пируэтами, но самое главное — он держит уровень и играет надежно.

Три победы над «Вегасом» из четырех «Монреаль» одержал с минимальным преимуществом, забросив три шайбы. По факту в матче номер пять (4:1) «Канадиенс» также хватило трех шайб — за 66 секунд до сирены Ник Сузуки закольцевал встречу голом в пустые ворота. «Хабс» в целом по плей-офф забивают не так много. Только 2,53 шайбы за матч — это 11-й результат из 16 команд. При минимальной разнице в счете любая ошибка Прайса может перевернуть игру и как минимум возродить интригу. Однако Кэри справляется с давлением и своими сейвами передает уверенность партнерам. Без подвигов голкипера парни Доминика Дюшарма сейчас могли загорать на песчаных пляжах.

«Монреаль» ломает шаблоны не только своим походом к финалу. «Канадиенс» — пример команды, главная звезда и спаситель которой играет в воротах. Обычно лидер штампует голы или раздает передачи, реже это выдающийся защитник с атакующими задатками. По мастерству и таланту «Тампа» превосходит соперника во всех линиях, кроме вратарской. Прайс если не вчистую, то точно с запасом выиграл противостояние с Марком-Андре Флери и пришедшим на помощь Робином Ленером. До этого Кэри разобрался с американским обладателем «Везины» Коннором Хеллибаком. Впереди — российский герой «Тампы» Андрей Василевский.

Новые герои и системный подход

Другой сюжет финала — монструозное большинство «Тампы» против усыпляющего меньшинства «Монреаля». 13 матчей соперники «Канадиенс» не могут реализовать лишнего игрока. Все заготовки разрушаются самоотверженной обороной во главе с Прайсом. От каждого правильного действия «Монреаль» защищается только увереннее. Соперник может периодами возить их по зоне, пытаться создавать моменты, бросать из всех позиций и усложнять жизнь голкиперу, но «Хабс» в ответ ухмыльнутся, включат режим повышенной готовности и устроят зарубу за каждую шайбу и каждый сантиметр чистого льда. Показательна статистика серии с «Вегасом». «Рыцари» перебросали соперника, но по голевым ситуациям преимущество как раз у «Монреаля».

«Канадиенс» не рассыпались из-за отстранения главного тренера Дюшарма в серии с «Голден Найтс». Команда лишилась оперативного управления во время матчей, но это обстоятельство никак не повлияло (по видимым признакам) на продуктивность на льду. Вероятно, даже наоборот — сплотила парней, ведь весь сезон они мирились с ковидными требованиям, а сейчас, в самый ответственный момент чемпионата, отстраняют их главного идеолога. Может ли кто-то остаться равнодушным в такой ситуации?

Успех «Монреаля» — это пазл из маленьких открытий плей-офф. Очаровал всех болельщиков 20-летний улыбчивый парень Коул Кауфилд, способный трансформировать полумомент в реальную угрозу воротам. Форвард отгрузил «Вегасу» четыре шайбы, а это больше, чем у опытных Марка Стоуна, Макса Пачиоретти и Райлли Смита, вместе взятых. Выбранный «Рыцарями» под 13 номером на драфте-2017 Ник Сузуки доказал, что его напрасно включили в сделку с «Хабс» по Пачиоретти. Злой гений «Голден Найтс» — ветеран Кори Перри — год назад помог «Далласу» отправить «Рыцарей» в отпуск, а сейчас — «Монреалю». Уверен, что финальная серия откроет новых героев у «Канадиенс».

«Лайтнинг» сделали хитрый и легальный ход — спрятали дорогого игрока (Кучерова) в долгосрочном списке травмированных и вернули в плей-офф, когда отменяется лимит на платежку. Сейчас у «Тампы» в атаке зажигают три гиганта: Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт. «Монреаль» — напротив, трудяги и пахари, добивающиеся всего через изнурительную работу. Столкновение двух философий — идеальная концепция финальной серии. Задорная «Тампа» против более оборонительного и рационального «Монреаля». Возможно, у «Канадиенс» нет такого набора козырей, как у «Лайтнинг», но их это не останавливало ни в одной из прошлых серий. Как бы ни закончилась решающая битва, команда Доминика Дюшарма растопила сердца многих любителей хоккея. Почему бы не замахнуться на чудо теперь уже в финале?