Два приза достались Макдэвиду.

В НХЛ назвали обладателей индивидуальных призов по итогам прошедшего регулярного чемпионата. К сожалению, из-за пандемии формат мероприятия в этом году был достаточно скромным. Если раньше после сезона хоккеисты собирались в пафосном зале в Лас-Вегасе, то сейчас имена счастливчиков были просто объявлены в прямом эфире специальной передачи. В номинациях было двое российских игроков, но награда досталась только одному.

«Колдер Трофи» (лучший новичок)

Кирилл Капризов («Миннесота»)

Очень сложно делать удивленный вид и говорить, что произошло нечто неожиданное. Эту награду российскому нападающему предсказывали уже в середине сезона. Конечно, американский форвард «Далласа» Джейсон Робертсон пытался вклиниться в гонку за трофей, и порой у него это неплохо получалось. Однако Капризов гораздо больше влиял на игру своей команды и помог ей выйти в плей-офф, в отличие от Робертсона и «Далласа». Результаты голосования стали разгромными и лишь подтвердили правильность прогнозов многих экспертов и болельщиков. В опросе журналистов Капризов набрал 997 очков, в то время как Робертсон получил 689.

«Я очень рад стать обладателем этой награды, ведь наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это была большая радость — выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительна. Сезон был особенным. Во всех планах», — скромно поделился эмоциями после победы Кирилл.

Скромничать в данном случае ему точно не стоит. Капризов ворвался в НХЛ невероятно мощно. Он стал лучшим новичком лиги по заброшенным шайбам, набранным очкам, голам в большинстве (8), броскам по воротам (157), а в сумме набрал 51 (27+24) балл в 55 матчах. Кирилл побил немало клубных рекордов, стал первым игроком в истории «Миннесоты», выигравшим «Колдер Трофи», а также взял лидерство по средней результативности за игру среди хоккеистов «Уайлд». Эта награда не вызывает абсолютно никаких вопросов.

*OFF-SEASON KAPS LOCK*



KIRILL ? FOR ? CALDER ? pic.twitter.com/UGosTL920U — Minnesota Wild (@mnwild) June 30, 2021

Капризов стал восьмым хоккеистом из России, который выиграл приз лучшему новичку сезона. До него это делали Сергей Макаров, Павел Буре, Сергей Самсонов, Евгений Набоков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин. Можно долго спорить на тему того, разумно ли отдавать «Колдер Трофи» 24-летнему хоккеисту. Но если регламент позволяет, то какие здесь могут быть проблемы? Первому обладателю этого трофея, Карлу Воссу, на момент вручения было 26 лет, а легендарный вратарь Тони Эспозито получал награду в 27. И таких случаев полно. Сергей Макаров вообще выигрывал приз в 31 год, после чего лига ввела ограничение для новичков в 26 лет.

«Колдер Трофи» (лучший новичок). Фото «СЭ»

«Везина Трофи» (лучший вратарь)

Марк-Андре Флери («Вегас»)

В номинации были представлены трое голкиперов — Андрей Василевский, Марк-Андре Флери и Филипп Грубауэр. Победителем стал вратарь «Вегаса». Многие скажут, что Василевского сегодня ограбили, но если оставить эмоции, то такой сценарий был вполне прогнозируемым. Канадец еще никогда не был обладателем этой награды, хотя проводит невероятную карьеру. Флери фантастически сыграл в регулярке в свои 36 лет.

Борьба с Василевским была очень плотной. Практически все основные показатели этих двух вратарей были близкими. Канадец сыграл на шесть матчей меньше россиянина, получил небольшой перевес по проценту отраженных бросков (92,8 против 92,5), и заработал на один «сухарь» больше (6). Решающим фактором в их очном противостоянии стала концовка регулярного чемпионата.

«Тампа» немного расслабилась на финишной прямой, а за два матча с «Флоридой» Василевский пропустил девять шайб. Это и тот факт, что Флери, имея огромный статус в НХЛ, еще никогда не выигрывал «Везину», сыграли определяющую роль. Хотя сам Флери сегодня сказал следующее: ««В чем секрет игры на таком уровне? Я просто люблю хоккей. Я испытываю страсть к нему. Мне повезло заниматься тем, что мне нравится. Но сам я все же считаю Василевского лучшим вратарем в мире. Он быстр, гибок, за его игрой смотреть одно удовольствие, он постоянно делает поразительные вещи и обладает всеми качествами, которые необходимы вратарю».

Голкипер «Вегаса» победил в голосовании генменеджеров клубов, набрав 108 очков при 14 первых местах. Андрей Василевский получил 99 баллов при 12 первых местах.

«Везина Трофи» (лучший вратарь). Фото «СЭ»

Остальные награды

«Харт Мемориал Трофи» (самый ценный игрок по версии журналистов). Победитель — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Стал обладателем во второй раз (2017, 2021). Макдэвид получил все 100 первых мест, набрав 1000 баллов. Остон Мэттьюс из «Торонто» получил 600 баллов. Третье место занял Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (313).

«Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по версии хоккеистов). Победитель — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

«Джеймс Норрис Трофи» (лучший защитник по версии журналистов). Победитель — Адам Фокс («Рейнджерс»).

Кейл Макар из «Колорадо» занял второе место в голосовании и набрал 655 баллов. Третье место занял Виктор Хедман из «Тампы» (433 очка).