Кучеров — первый, Капризов — третий, Овечкин — шестой. 50 лучших русских хоккеистов прямо сейчас

Рейтинг сильнейших российских игроков от «СЭ».

Межсезонье — время подводить итоги. В этот раз отдел хоккея «СЭ» представляет свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов России на текущий момент. Каждый из голосовавших журналистов выбирал топ-50 — из этих результатов составлялся топ-лист. Учитывались выступления игроков в НХЛ, КХЛ и на международных турнирах, последний сезон получал приоритет, но старые заслуги тоже не забывались. Что же в итоге получилось?

Никита Кучеров со временем может дорасти до звания лучшего русского игрока в истории НХЛ. Хотя сделать это будет непросто. В нынешней ситуации, если оценивать хоккеистов в формате «здесь и сейчас», он явно круче своих современников.

С 2020 года, когда в прошлый раз выходил рейтинг «СЭ», нападающий укрепил свои позиции и поднялся на первую строчку. Три подряд финала Кубка Стэнли, в том числе два титула, невозможно игнорировать. В каждом из этих розыгрышей плей-офф форвард был очень эффективен, набирая по 25+ очков в условиях максимально жесткого сопротивления. Ни один российский хоккеист ранее не мог похвастаться такой выдающейся стабильностью в кубковых матчах.

Конкуренцию Кучерову мог составить только его одноклубник Андрей Василевский. Однако в голосовании у нападающего оказалось больше первых мест, чем у вратаря, что можно объяснить — заброшенные шайбы и голевые передачи всегда ценятся выше и лучше запоминаются. В обозримом будущем подвинуть Кучерова с вершины способен именно Василевский, если выиграет еще пару «Везин». Остальные преследователи либо находятся на заключительном этапе своей карьеры (Овечкин и Малкин), либо их шансы завоевать Кубок Стэнли в ближайшее время не очень велики — нужно выдающееся выступление в регулярке (Капризов, Панарин).

Лидер прошлой версии рейтинга Артемий Панарин опустился сразу на пятую строчку. Утверждать, что он резко сбавил, нельзя. Хлебушек по-прежнему ключевая фигура «Рейнджерс» — команды, которая в минувшем плей-офф дошла до финала Восточной конференции. Для него лучше подойдет формулировка «остался на прежнем месте». Однако за два года улучшили свое положение лидеры «Тампы» и добились впечатляющего прогресса Кирилл Капризов с Игорем Шестеркиным. У двух последних теперь есть по индивидуальному призу. Они стремительно прогрессировали и заслужили право называться суперзвездами лиги.

Топ-50 российских хоккеистов.

Даже самые заслуженные ветераны постепенно сдают свои позиции в силу возраста — но Александр Овечкин в 36 лет выдал фантастический сезон.

Больше всего на этом фоне удивляет топтание на одном месте молодого Андрея Свечникова. Еще недавно казалось, что он на глазах превращается в элитного игрока. Дальнейшего развития первоначальные ожидания не получили. Форвард «Каролины» пока больше разочаровывает. Забросить 30 шайб в регулярном чемпионате — вроде бы солидное достижение. Это только одна сторона медали. В наличии другая в виде пары весомых минусов: Свечников до сих пор не добрался до обязательного графика «очко за игру» и не слишком эффективен в кубковых играх. Есть над чем подумать этим летом. Нападающему как минимум нужна легкая перезагрузка.

Бросается в глаза резкое падение Никиты Гусева, потерявшего больше 20 позиций. Причина лежит на поверхности. Ему не удалось закрепиться в НХЛ, поэтому даже удачное с точки зрения личной статистики возвращение в СКА не изменило общего впечатления о нем. Два последних года — далеко не лучший отрезок его карьеры. Желание вернуться в Северную Америку в нынешнее межсезонье можно понять, но объективные причины для того, чтобы мечта преобразовалась в реальность, отыскать крайне сложно.

В остальном рейтинг обошелся без революционных потрясений. Стоит отметить очевидный прогресс от игроков средней возрастной категории — Валерия Ничушкина, Павла Бучневича и Артема Зуба. Их достижения могут служить ориентиром для более молодых игроков. Индивидуальное развитие продолжается и после 25 лет, если найти правильный путь.