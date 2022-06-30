50 лучших россиян в истории НХЛ. Овечкин обошел Малкина и Федорова, Кучеров — уже шестой

Новая версия рейтинга «СЭ», впервые опубликованного в 2017 году.

Пять лет прошло с тех пор, как отдел хоккея «СЭ», составил рейтинг лучших российских игроков в истории НХЛ. Это большой срок, что подразумевает неизбежность серьезных изменений. Однако взлет Александра Овечкина на первое место заранее просчитать оказалось делом невозможным. Ему было уже за 30, казалось, карьера постепенно шла на спад и от печати «вечного лузера», которому по силам выигрывать только индивидуальные призы по итогам регулярного чемпионата, не избавиться.

Всего один сезон-2017/18 радикальным образом трансформировал привычную картину мира. «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, Овечкин получил титул самого ценного хоккеиста плей-офф и максимально активизировал погоню за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Сейчас в свои 36 лет капитан «Кэпиталз» выдал феноменальный сезон с 90 очками и 50 голами, чего ему не удавалось сделать с 2010 года.

Сомнений в том, что года через три-четыре он сделает невозможное реальным и обгонит великого канадца, почти ни у кого не осталось. Даже у самого Гретцки. Тогда Овечкина с полным основанием можно будет включить в пятерку лучших игроков за сто с лишним лет существования НХЛ.

50 лучших россиян в истории НХЛ.

Постепенно сдающий свои позиции из-за возраста и травм Евгений Малкин ему уже не конкурент в российском списке «самых-самых», даже если сумеет выиграть где-то на стороне еще один Кубок Стэнли. Шансы на то, что он останется с увязшим в середняках «Питтсбурге», стремительно падают.

Больше всех за истекшую пятилетку проявили себя русские звезды «Тампы». В активе Никиты Кучерова новый рекорд по очкам для российских игроков в регулярном чемпионате (128), два Кубка Стэнли, бомбардирские достижения в плей-офф (три розыгрыша подряд с 25 и более набранными очками) и несколько индивидуальных призов. Форвард «Болтс», как и его команда, по-прежнему находится в расцвете сил и возможностей.

Новые титулы — задача крайне сложная, учитывая обострившуюся конкуренцию. Но место «Тампы» в списке фаворитов никуда не делось. Это дает почти стопроцентную гарантию того, что Кучеров еще неоднократно проявит себя на высочайшем уровне. Лишь бы не давал сбоев организм. Подвинуть Овечкина — почти фантастика. Но обойти Малкина с Федоровым — очень реально.

Больше всего шансов улучшить свои позиции в рейтинге было у бывших звезд молодежной сборной, большинство из которых в разное время прошли через руки Валерия Брагина. Пока им не исполнилось 30 и не вылезли проблемы со здоровьем, то можно прогрессировать и оставаться на лучшем этапе карьеры. Андрей Василевский, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов, Валерий Ничушкин, Михаил Сергачев добрались до Кубка Стэнли. Эти достижения были отмечены должным образом в нашей иерархии. Двое последних пока не добрались до топ-50, но в будущем их шансы очень велики.

Артемию Панарину, которому два раза немного не хватило до отметки 100 очков в регулярном чемпионате, везет меньше. С «Коламбусом» и «Рейнджерс» выиграть титул сложнее. Однако весомый вклад в прогресс нью-йоркской команды, которая добралась в минувшем сезоне до финала Восточной конференции, он внес. И к слухам о том, что генменеджер клуба Крис Друри сильно недоволен его игрой в плей-офф, надо относиться с большой долей скепсиса. От Панарина хотят видеть доминирования, но без стоящего центрального форварда почти ни один крайний не вывезет на своем горбу остальных. «Рейнджерс» в своем нынешнем виде — команда на вырост, поэтому Артемий своего последнего слова еще не сказал.

Из возрастной категории «до 30» выделяется Василевский. Он со временем может спокойно попасть в тройку лучших, если выиграет еще пару раз «Везину» и, возможно, Кубок Стэнли. И даже в двойку. Уфимец по совокупности всех факторов — лучший вратарь мира на протяжении последних пяти лет. Он стабильно держит свой уровень и прибавляет в плей-офф, о чем говорит «Конн Смайт Трофи». Василевский объективно заслужил и два таких приза, но один из них вручили защитнику Виктору Хедману.

Пока ему всего лишь раз удалось завоевать награду лучшего вратаря сезона. При всем уважении к конкурентам этот расклад кажется вопиющей несправедливостью по отношению к Василевскому. Ему через месяц исполнится только 28. По вратарским меркам сущий пустяк. Как минимум четыре-пять хороших сезонов у него в запасе еще есть.

Периодически ветераны отечественного хоккея любят залить информационное пространство морем скептицизма. Дескать, вот в наше время все было лучше, а сейчас и звезд почти нет. Однако Кирилл Капризов и Игорь Шестеркин стали ведущими игроками своих команд уже в первые сезоны. По состоянию на текущий момент оба входят в энхаэловскую элиту — в десятку главных звезд лиги. При этом нападающий провел в лиге всего два сезона, вратарь — три. В активе каждого уже индивидуальные трофеи и клубные рекорды. Через пять лет оба обязаны подтянуться к лидерам рейтинга «СЭ». Потенциал Ильи Сорокина и Павла Бучневича позволяет планировать и для них место в верхней половине следующей версии рейтинга. А она обязательно будет — в 2027 году.