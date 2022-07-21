Его контракт называли худшим в истории НХЛ. 15 лет возвращению «Капитана России» домой

В межсезонье-2007 «Айлендерс» выкупил контракт Алексея Яшина. Звездный форвард неожиданно для всех продолжил карьеру дома — в ярославском «Локомотиве».

Летом 2007-го «Локомотив» провернул самую громкую сделку межсезонья российской суперлиги. Состав ярославской команды пополнился 33-летним нападающим Алексеем Яшиным, который к тому времени сыграл 850 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард успел побыть капитаном «Оттавы» и «Айлендерс», но стать по-настоящему своим не смог ни в одном из клубов. В Канаде болельщики невзлюбили Яшина из-за забастовки по контракту, а в Нью-Йорке за пять сезонов он не оправдал возложенные на него ожидания.

Выкуп контракта

В 2001 году в результате обмена на Здено Хару и право выбора в первом раунде драфта («Оттава» воспользовалась им, приобретя Джейсона Спеццу) Яшин оказался в «Айлендерс» и заключил десятилетний контракт на сумму 87,5 миллиона долларов. Гигантские деньги по тем временам. Разумеется, после такого подписания клуб рассчитывал на лидерские качества Алексея, но ничего хорошего из этой сделки не вышло. Форвард стал чаще получать травмы, заработал репутацию не кубкового игрока, а порой даже попадал в конфликтные ситуации с партнерами.

Было немало разговоров о том, что Яшин и форвард Майкл Пека не сошлись характерами, из-за чего канадца обменяли в «Эдмонтон», с которым он дошел до финала Кубка Стэнли (2006). «Айлендерс» же после ухода Пеки могли похвастаться только бесславными вылетами в первых раундах. На Алексея обрушились тонны критики, ведь в последних десяти матчах плей-офф на его счету была лишь одна результативная передача. Работодатели и болельщики справедливо ожидали от россиянина более выразительной игры.

Нью-йоркское здание Newsday вышло с разгромной статьей, где журналист Марк Херрман жестко прошелся по игре капитана «Айлендерс»: «Никто не спорит, что Алекс — отличный парень, хорошо обматывает клюшку перед тренировками и тщательно завязывает шнурки на коньках. Он дважды достигал отметки в 40 голов, правда, в «Оттаве». Но если бы Яшин выкладывался на все сто процентов, он стал бы новым Брайаном Троттье. Алексу дали капитанство, чтобы получить от него больше пользы на льду, но из-за конфликта с ним завершилась тренерская карьера бывшего наставника клуба Стива Стирлинга. Главный тренер Тед Нолан — единственный человек в мире, способный убедить владельца клуба выкупить этот контракт».

В итоге Чарльз Вонг решился на такой шаг, и после пяти лет в Нью-Йорке история Яшина подошла к концу. Контракт форварда был выкуплен, при этом «островитяне» закончили выплачивать Яшину зарплату только в 2015 году. «Случилось то, что случилось. О том, кто принял решение о выкупе моего контракта, не знаю, и вообще это меня мало интересует. Меня просто поставили в известность, и я начал новую жизнь. Желания бросить все нет, тем более что компенсация будет выплачена не сразу, а в течение восьми лет, поэтому все равно надо работать. Я нахожусь в хорошей форме, и у меня есть огромное желание выходить на лед», — говорил тогда Яшин.

Алексей Яшин. thehockeynews.com

Возвращение в Россию

В НХЛ форвардом интересовались многие клубы. Ходили разговоры про «Атланту», «Бостон», «Вашингтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и даже «Оттаву». Каково было удивление всех болельщиков, когда Алексей принял предложение от «Локомотива» и подписал с ним однолетний контракт. Команда была ему знакома по выступлению во время локаута в сезоне-2004/05, но Яшин еще вполне мог играть в НХЛ. Как говорил сам игрок, его предыдущий опыт в Ярославле сыграл определяющую роль в принятии им такого решения.

«Мне очень понравился этот клуб. Обстановкой, организацией и атмосферой. С того времени считаю этот город своей второй хоккейной родиной после Екатеринбурга, где я родился. С нетерпением жду встречи со своими старыми знакомыми — Ткаченко, Улановым, Красоткиным, Власенковым и другими хоккеистами. Мы рассматривали все составляющие. Человеческую, игровую и финансовую. В итоге остановились на «Локомотиве». Уверен, что это хороший выбор», — комментировал переход Яшин.

Возвращения в НХЛ он не исключал, однако карьера пошла по совершенно другому сценарию. В Ярославле Алексей провел два сезона, и пусть он не привел, как обещал, команду к золотым медалям, но своей игрой оставил приятные впечатления и стал настоящим лидером «Локомотива». В сезоне-2007/08 на счету нападающего 43 (16+27) очка в 56 матчах. В плей-офф ярославцы дошли до финала, где уступили в упорной борьбе уфимскому «Салавату Юлаеву» (2-3). В матчах на вылет Яшин был так же хорош и стал одним из лучших хоккеистов, набрав 14 (8+6) баллов в 16 играх.

В 2008 году чемпионат России был преобразован в Континентальную хоккейную лигу. «Локомотив», как и год назад, вышел в финальную серию, в которой в семи матчах уступил «Ак Барсу». Яшин в регулярном чемпионате провел 56 матчей и набрал 47 (21+26) очков. В плей-офф он так же впечатлил — 19 игр и 18 (7+11) баллов. Два года подряд Алексей становился лучшим бомбардиром команды и прекрасно действовал в ведущем звене «Локомотива» — сперва в тройке с Непряевым и Ирглом, а затем Ивана в ней заменил Вашичек.

Алексей Яшин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Новый запал

Перезагрузкой карьеры возвращение Яшина в Россию называть будет не совсем правильно, но оно однозначно пошло форварду на пользу. Алексей смог полноценно абстрагироваться от внешнего давления, которое его постоянно преследовало в Северной Америке, и вновь почувствовал, что такое быть лидером коллектива. В «Айлендерс» форвард словно перегорел, а его контракт с «островитянами» по версии сайта Bleacher Report вошел в 50 худших моментов в истории НХЛ.

Иронично, что даже после не самого приятного опыта сотрудничества с Яшиным, «Айлендерс» были не против вернуть нападающего в свой состав. Летом 2008-го агент игрока Марк Гандлер подтвердил, что вел переговоры с генеральным менеджером «островитян» Гартом Сноу, но не смог достичь с ним компромисса. «Мы вели переговоры, но они не были интенсивными. Я пока лишь сказал Сноу, чего мы хотим. И он явно остался недоволен выдвинутыми мной условиями. Без сомнения, «Айлендерс» не хватает Яшина», — говорил Гандлер в интервью Newsday.