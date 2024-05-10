Шестеркин, Панарин и Свечников — три звезды матча «Каролина» — «Рейнджерс»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» (2:3 ОТ, 0-3). Все трое — российские хоккеисты.

Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин. 32-летний хоккеист забросил победную шайбу и сделал голевую передачу.

Замкнул тройку нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. 24-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка.