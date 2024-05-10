Свечников поддержал Кочеткова после поражения от «Рейнджерс»: «Он был невероятен»

Свечников поддержал Кочеткова после поражения от «Рейнджерс»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников поддержал вратаря команды Петра Кочеткова после поражения в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:3 ОТ, 0-3).

«Он был лучшим игроком. Он отразил много бросков. Конечно, не играть месяц — это очень тяжело. Возможно, Петр нервничал, но сегодня он был невероятен», — приводит слова Свечникова сайт клуба.

24-летний Кочетков в этом матче отметился 22 сэйвами. Он впервые сыграл в текущем плей-офф НХЛ.

Четвертый матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» пройдет 12 мая.