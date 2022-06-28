Итоги финала Кубка Стэнли-2022 для россиян.

«Колорадо» победил «Тампу» в шести матчах финальной серии — 4-2 (4:3 ОТ, 7:0, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3, 2:1).

«Лайтнинг» в этом плей-офф выбирались из непростых серий с «Торонто» и «Рейнджерс», но «Колорадо» для уставших и измученных травмами чемпионов был слишком быстрым и агрессивным. Команда из Тампы не смогла выиграть третий подряд Кубок Стэнли, это с начала века не удавалось ни одному клубу эпохи потолка зарплат и вообще никому после четырех подряд чемпионств «Айлендерс» в начале 1980-х (в том числе сменившему команду Майка Босси «Эдмонтону» Уэйна Гретцки). Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев не сравнялись по числу титулов с лучшими из россиян в истории НХЛ.

«Эвеланш» в этом плей-офф в четырех матчах прошли «Нэшвилл» и «Эдмонтон» при двух поражениях в сериях с «Сент-Луисом» и «Тампой», добились десяти побед в играх с отставанием в счете. Денверцы взяли третий Кубок Стэнли, они выиграли все финалы в клубной истории. В 1996-м и 2001-м одним из лидеров чемпионской команды был Джо Сакик (в первом случае — с российским участием), теперь экс-капитан пришел к успеху в качестве генменеджера. Валерий Ничушкин пополнил список наших чемпионов НХЛ.

Валерий Ничушкин (№13) у ворот Андрея Василевского. Фото USA Today Sports

Ничушкин

Финал: 6 матчей, 6 (4+2) очков, «+1», штраф — 4, броски — 25, среднее игровое время — 20:49.

Плей-офф-2022: 20 матчей, 15 (9+6) очков, «+6», Ш — 8, Б — 72, ИВ — 20:16.

Ничушкин в своей карьере прошел путь от ярко стартовавшего юниора до потерянного таланта, через травмы и 91-матчевую серию без голов в НХЛ за три года с паузой на КХЛ, непростое возвращение и переезд из «Далласа» в «Колорадо» летом 2019-го. Валерий стал невероятным двусторонним форвардом первого звена команды-чемпиона, он одинаково эффективно атакует и отрабатывает в обороне.

Этот сезон — лучший для 27-летнего Ничушкина по статистике (52 очка, 25+27 в 62 матчах регулярки), роли на льду и командным достижениям. У «Эвеланш» есть MVP плей-офф, лучший бомбардир чемпионов и защитник лиги Макар и главная звезда клуба Маккиннон, Ландескуг и Рантанен, даже Кадри. Биг Вал вместе с Лехконеном стал одним из икс-факторов победы в Кубке Стэнли.

Главный тренер «Эвс» Джаред Беднар после феерии Ничушкина в двух домашних матчах в начале финала сказал: «Он создан для этого времени года. Я уже говорил раньше: большой, высокий, сильный, быстрый, цепкий, голодный, безжалостный в борьбе за владение шайбой и использующий возникающие моменты. Он способен играть с лучшими парнями, вы можете двигать его вверх и вниз по звеньям. Он выходит в большинстве, меньшинстве. С одной стороны, я должен согласиться, что немного удивлен его прогрессом в игре, но с другой, есть много причин, почему это неудивительно. Этот парень предан делу, мотивирован и много работает. Он один из самых трудолюбивых».

Ничушкин вместе с «Колорадо» мощно открыл финал, постоянно создавая моменты и оказывая давление на соперника. В первом матче он забил и сделал голевой пас на Бураковски в овертайме, во втором — открыл счет и оформил дубль. И в этих играх, и далее еще без нескольких шайб или передач его оставили спасения Василевского. В пятом матче форвард забил снова и повторил рекорд клуба Сакика и Алекса Тэнгуэя из 2001-го — четыре гола в финальной серии, а затем его вторую шайбу после пересмотра заменили передачей на Макара.

Партнеры по команде используют для него яркие сравнения: поезд (Макар), грузовик (Ньюхук) и конь/лошадь (Ньюхук, а также Кемпер и Кольяно).

Кольяно играл с Ничушкиным в последнем сезоне в «Далласе» и теперь сказал: «Думаю, Вал в большинстве матчей наш лучший игрок. Если говорить прямо, он просто тащит как конь. Не думаю, что в «Далласе» ему было комфортно. Он и тогда был хорош в обороне, а с голами выпал из колеи. Честно, я даже не могу описать его как игрока. Он феноменален. Он просто тот самый парень, который ведет игру весь матч. Он безжалостен в форчекинге, забивает, но это лишь детали его игры. Сейчас не видел такого уровня игры и стабильности в атаке и обороне ни у кого из парней, как у Вала».

Участие 13-го номера в решающем шестом матче было под вопросом из-за травмы, он хромал при появлении на арене. Форвард снова сыграл много и полезно, мог снять все вопросы в третьем периоде. Челябинец собрал яркий набор при праздновании: тепло обнялся с Василевским, сделал круг с кубком и выпил из чаши, в том числе в горнолыжных очках, добавил кадр в чемпионском поясе с полотенцем и показал фото поврежденной лодыжки, поблагодарил всех за поддержку и покинул раздевалку на тележке. И явно пожалел, что не получится привезти главный трофей НХЛ в родной Челябинск.

Контракты Ничушкина и ряда других чемпионов истекают этим летом. «Колорадо» за пять лет вырос из худшей команды лиги в лучшую. Теперь нужны новые сильные решения менеджеров «Лавин», а Валерий должен получить то, чего достоин.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Василевский

Финал: 6 матчей, 2 победы, сейвы/броски — 191/211, пропущенные голы — 20, процент отраженных бросков — 90,5, коэффициент надежности — 3,23.

Плей-офф-2022: 23 матча, 14 побед, сейвы/броски — 693/752, %ОБ — 92,2, КН — 2,52, сухие матчи — 1.

Василевский и «Тампа» не очень здорово открывали три из четырех серий этого Кубка Стэнли, стабильно пройдя только противостояние с «Флоридой». Против «Колорадо» после неудачной первой игры «Лайтнинг» провалились во второй. Российский вратарь в своем 100-м матче в плей-офф пропустил семь шайб, так много в его североамериканской карьере было только один раз в регулярке. При этом главный тренер Джон Купер не думал менять голкипера, который сыграл в Кубке Стэнли без замен 77 раз с первого матча финала «Востока» против «Вашингтона» в мае 2018 года.

«Он лучший вратарь в мире, он наш парень. Мы побеждаем вместе, мы проигрываем вместе. Даже если бы я решил снять его, не думаю, что он ушел бы. Вот какой он спортсмен, и вот почему он лучший. Это плей-офф, мы здесь для того, чтобы побежать. И Васи дает нам лучший шанс выиграть матч», — объяснил Купер. После первого матча тренер заметил: «Великие вратари тоже могут определять команду. Точно так же, как тренеры стараются прочувствовать ее, вратари делают то же самое. Думаю, именно поэтому вы видите, как элитный голкипер прибавляет по ходу серии, — он обучается так же, как тренеры выстраивают команду».

После второго матча капитан Стэмкос, ассистент Хедман и другие игроки «Тампы» не скрывали: они оставили Василевского против яркой атаки соперника, его не стоит ни в чем винить. Партнеры в очередной раз оценили характер голкипера, многочисленные спасения и ментальную устойчивость. Россиянин в этом финале добрался до двух рекордов — личного по числу отраженных бросков за один плей-офф (693) и уникального по количеству побед за три года (48 с учетом двух в раунде плей-ин в 2020-м, такое достижение теперь можно только повторить).

Василевский вошел в хайлайты этого Кубка Стэнли своими спасениями и предматчевыми ритуалами. Главным мемом стало видео перед пятой игрой финала, когда голкипер словно искал огонь в глазах других лидеров «Тампы». Еще одна запись из-под трибуны — после заключительного матча: вратарь выплеснул злость на шлем кого-то из партнеров и стену. Перед этим Андрей стал одной из центровых фигур подчеркнуто уважительного рукопожатия команд.

В игре Никита Кучеров (№86). Фото USA Today Sports

Кучеров

Финал: 6 матчей, 4 (1+3) очка, «+3», Ш — 0, Б — 17, ИВ — 20:02.

Плей-офф-2022: 23 матча, 27 (8+19) очков, «+7», Ш — 14, Б — 77, ИВ — 20:44.

Кучеров оставался одной из главных надежд «Тампы» на нестандартные решения и результативные действия против выстроенной обороны «Колорадо». Россиянин выдавал топ-моменты вроде комбинации с Палатом в первом матче, в третьем помог партнерам по звену забить даже без передачи, а затем в режиме волшебника ассистировал Стэмкосу и Маруну. Долгожданный и единственный гол в этом финале Никита забил в пятой игре в высокогорном Денвере. В решающий вечер на своем льду форвард остался без баллов за результативность, но именно его активность со Стэмкосом и Палатом против Маккиннона и Макара привела к голу.

«Лайтнинг» наверняка надолго запомнят звон штанги после броска Кучерова в развязке четвертой игры и его попытки пробить защиту «Эвс» с Кемпером в грустном третьем периоде шестой. И отдельно — срыв 86-го номера в концовке финала, когда он не получил новую клюшку вместо сломанной и швырнул перчатку в свою скамейку. При этом Никита был в числе хоккеистов, которые провели серию с травмами. В размене приемами в третьем матче россиянин получил болезненный удар клюшкой от Тэйвза, после попытки бросить в большинстве досрочно отправился в раздевалку и все же не пропустил следующую игру.

«Вы ищете ответ, который всем уже известен. Это игра. Контактная игра, но ребята знают, что делают. Умные, сообразительные игроки знают, что делают, и мы все это видели», — сказал Купер об инциденте.

Кучеров в финале выбил 100 голевых передач в плей-офф за карьеру. Форвард в третий раз подряд добрался до отметки в 25 очков за розыгрыш Кубка Стэнли и попал в компанию Уэйна Гретцки (1983-1985), Майка Босси (1981-1983) и Брайана Троттье (1980-1982). Он стал лучшим российским бомбардиром в финальных сериях — 20 (6+14) очков против 19 у Сергея Федорова и 18 у Евгения Малкина.

Отдельный хайлайт — комментарий по решающей голевой комбинации в пятом матче с перечислением всех передач. Не знаменитая пивная пресс-конференция чемпиона, но все же.

В игре Михаил Сергачев (№98). Фото USA Today Sports

Сергачев

Финал: 6 матчей, 3 (1+2) очка, «+1», Ш — 6, Б — 7, ИВ — 23:58.

Плей-офф-2022: 23 матча, 10 (2+8) очков, «+7», Ш — 18, Б — 26, ИВ — 22:17.

Сергачев в этом финале провел привычно много времени на льду, оборонялся и бился против лучших хоккеистов соперника, включался в атаку и не избежал недочетов в решающие моменты. В первом матче его шайба перевела игру в овертайм, в котором «Колорадо» быстро забил в выпаде после неудачного выброса защитника. Михаил оказался одним из двух хоккеистов «Тампы» без «минуса» при 0:7. В овертайме четвертого матча на фоне длинного игрового отрезка он не помешал Кадри после смены с Маккинноном провести скандальный гол-фантом с долгим обсуждением возможного нарушения «Колорадо» численного состава. В пятой игре россиянин добавил хит на Маккинноне и две голевые передачи ко дню своего 24-летия.

На старте финала Сергачев был спокоен, уверен в команде и Василевском: «Это обычная ситуация. Мы проигрывали первые матчи ранее. Это серия, так что завтра проведем выходной и просто расслабимся, проветрим наши головы и потренируемся, выйдем на вторую игру. Ничего для нас не меняется. Мы все еще уверенная в себе команда. И очевидно, Васи определяет разницу. Он лучший вратарь мира. Он наш лучший игрок. Так что он делает разницу, может украсть игру, выиграть ее в одиночку. Он почти сделал это сегодня».

При 1-3, когда у Купера разрывалось сердце от обиды за своих игроков после спорного гола соперника, Сергачев сказал: «Это была длинная смена в нашей зоне. Я не мог уехать, а Кадри влетел на большой скорости, засунул шайбу под мою клюшку и просто бросил под мышку Васи... Ребята очень стараются, не все получается, но нам нельзя позволить отчаянию проникнуть под кожу, не можем играть с разочарованием. У нас было много возможностей, но мы не забили. Не собираюсь после поражения говорить, что мы могли сделать. Нам нужно продолжать играть в полную силу и верить, что сможем победить».

В этом финале «Тампа» не стала династией с тремя подряд победами в Кубке Стэнли. «Колорадо» остановил одну из лучших команд в истории. Купер в этом уверен, а Стэмкос обещает новые достижения. При всей грусти и историях Маруна (чемпион из «Сент-Луиса» и «Тампы» не выиграл четвертый кубок подряд), Перри (чемпион из «Анахайма» забивал в финалах за четыре команды, но проиграл третий подряд — с «Далласом», «Монреалем» и теперь «Лайтнинг») и других.

«Эти парни находятся на одном уровне с теми «Айлендерс» и «Ойлерз» из 1980-х, с теми командами, о которых вспоминают десятилетиями. Надеюсь, люди будут говорить так же о нашей. Появляются молодые болельщики, которые видят одну и ту же команду в финале каждый год. Этого не сделать по счастливой случайности. Эти парни работали, чтобы дойти до этого», — сказал тренер «Тампы». Капитан «Лайтнинг» анонсировал следующий сезон вопросом: «Кто сказал, что мы закончили?»

О россиянах в плей-офф: первый раунд, второй раунд, финалы конференций.