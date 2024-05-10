Ничушкин забросил 9-ю шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Колорадо» сократил отставание во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа». На 17-й минуте третьего периода счет стал 4:3 в пользу «Старз».

Российский нападающий Валерий Ничушкин забросил третью шайбу «Эвеланш» в этой встрече. Теперь у него 9 гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.