Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин назвал россиян, которые проявили себя в сезоне-2023/24 в НХЛ.

«Давайте остановимся на Панарине. Я думаю, что Кучеров тоже хорошо провел сезон, да, не удалось в решающих играх долго поиграть. Бобровскому еще есть, что доказать, он работает и показывает сильную игру. Это один из лучших сезонов в его исполнении, но нужно ждать, что он еще выстрелит», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

«Рейнджерс» с Артемием Панариным во втором раунде плей-офф НХЛ обыгрывают «Каролину» со счетом в серии 3-0. «Флорида» с Сергеем Бобровским играет во втором раунде с «Бостоном» (1-1).