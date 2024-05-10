Шестеркин стал первым вратарем в истории «Рейнджерс», отразившим не менее 45 бросков в двух матчах Кубка Стэнли

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил новый вратарский рекорд в истории клуба в плей-офф НХЛ.

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0) Шестеркин отразил 45 бросков по воротам из 47.

28-летний россиянин стал первым вратарем в истории «Рейнджерс», который смог отметиться не менее 45 сэйвами в двух матчах Кубка Стэнли подряд. Во втором матче серии с «Каролиной» (4:3 ОТ) Шестеркин сделал 54 сэйва.