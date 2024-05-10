Панарин — о победном голе в матче с «Каролиной»: «Я пока сам не понимаю, что произошло»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от победного гола в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:2 ОТ, 3-0).

«Я был так счастлив, у меня столько эмоций. Я не могу объяснить вам. Я пока сам не понимаю, что произошло. Приятно видеть, как шайба залетает в сетку, особенно в такой игре», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

32-летний хоккеист в текущем плей-офф НХЛ набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах.

Четвертый матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» пройдет 12 мая.