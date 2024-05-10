Видео победного гола Панарина в третьем матче с «Каролиной»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победного гола в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:2 ОТ). Он отличился на 2-й минуте овертайма.

Теперь у 32-летнего россиянина 9 (4+5) очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Счет в серии 3-0. Четвертый матч состоится 12 мая.