Главный тренер «Каролины» Бриндамор: «Уже три игры подряд одна и та же история»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал третье подряд поражение от «Рейнджерс» (2:3 ОТ, 0-3) в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс», вероятно, находятся в таком состоянии, в каком никогда не будут. В этом и заключается вся реальность. Но нужно взять себя в руки и вернуться завтра. Надо отдать сопернику должное. Они отлично справляются со своими обязанностями. Вот уже три игры подряд одна и та же история. Мне неприятно за ребят, потому что они играют очень хорошо», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

«Каролина» проигрывает «Рейнджерс» в серии со счетом 0-3 (счет в матчах - 3:4, 3:4 ОТ, 2:3 ОТ). Четвертый матч пройдет 12 мая.