Василевский: «Не придется отражать броски Овечкина»

Василевский заявил, что Овечукин — звезда и должен быть на Матче звезд НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отметил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является настоящей звездой и должен был попасть на Матч всех звезд НХЛ.

36-летний российский капитан попал под действие COVID-протокола лиги и не сможет принять участие в Матче всех звезд, который пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.

«Если есть что-то хорошее, в том, что Овечкина нет в Лас-Вегасе, так это то, что мне не придется отражать его броски, — цитирует Василевского сайт НХЛ. — Хотя, конечно, Овечкин — звезда, и его место тут. К сожалению, коронавирус с этим не считается. Желаю Александру здоровья».

В текущем сезоне Овечкин занимает пятое место в списке бомбардиров: на его счету 58 очков (29 голов и 29 голевых передач). Игрок забросил 759 шайб в регулярных сезонах НХЛ (четвертый показатель в истории лиги).