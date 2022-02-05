Евгений Кузнецов: «Мечтаю быть рядом с Овечкиным в тот момент, когда он забьет Тот Самый Гол»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил шансы капитана команды Александра Овечкина превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ.

«Вы наверняка в курсе: как только Ови отмечает какой-то юбилей или кого-то обходит в списке снайперов всех времен, он выкладывает по этому поводу картинку в своем Instagram. Я ему столько раз помогал, как, например, с 700-м голом в Нью-Джерси, и хоть раз бы я тоже оказался на этой картинке! Он каждый раз почему-то обо мне забывает!» — приводит слова Кузнецова сайт НХЛ.

Завершил свой пассаж Кузнецов, однако, оптимистично.

«На самом деле, я мечтаю быть рядом с ним в тот момент, когда он забьет Тот Самый Гол, — намекнул Кузнецов на возможное преодоление Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки, до которого осталось всего лишь 135 голов. — Мы никогда не говорим об этом, но я надеюсь, шаг за шагом, матч за матчем дойдем до этого момента. А вообще, вы знаете, я иногда на эмоциях начинаю его учить, как надо было сыграть в том или ином эпизоде, а потом сажусь на скамейку, вспоминаю, сколько голов он забил за карьеру, и понимаю, что, наверное, слегка погорячился. Про таких, как Ови, говорят, что их потрогал Бог. Мы не сразу осознаем, с кем рядом играем, с кем делим раздевалку. Ови — мой друг, но я с каждым днем испытываю к нему все больше и больше уважения».

Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от идущего на третьей строчке Яромира Ягра (766) на 9 голов. Лидером в списке является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).