Евгений Кузнецов: «Мечтаю быть рядом с Овечкиным в тот момент, когда он забьет Тот Самый Гол»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил шансы капитана команды Александра Овечкина превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ.
«Вы наверняка в курсе: как только Ови отмечает какой-то юбилей или кого-то обходит в списке снайперов всех времен, он выкладывает по этому поводу картинку в своем Instagram. Я ему столько раз помогал, как, например, с 700-м голом в Нью-Джерси, и хоть раз бы я тоже оказался на этой картинке! Он каждый раз почему-то обо мне забывает!» — приводит слова Кузнецова сайт НХЛ.
Завершил свой пассаж Кузнецов, однако, оптимистично.
«На самом деле, я мечтаю быть рядом с ним в тот момент, когда он забьет Тот Самый Гол, — намекнул Кузнецов на возможное преодоление Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки, до которого осталось всего лишь 135 голов. — Мы никогда не говорим об этом, но я надеюсь, шаг за шагом, матч за матчем дойдем до этого момента. А вообще, вы знаете, я иногда на эмоциях начинаю его учить, как надо было сыграть в том или ином эпизоде, а потом сажусь на скамейку, вспоминаю, сколько голов он забил за карьеру, и понимаю, что, наверное, слегка погорячился. Про таких, как Ови, говорят, что их потрогал Бог. Мы не сразу осознаем, с кем рядом играем, с кем делим раздевалку. Ови — мой друг, но я с каждым днем испытываю к нему все больше и больше уважения».
Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от идущего на третьей строчке Яромира Ягра (766) на 9 голов. Лидером в списке является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|47
|25
|22
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|8.02
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
|8.02
|03:30
|
Торонто – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09