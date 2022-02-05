Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:07

Евгений Кузнецов: «Мечтаю быть рядом с Овечкиным в тот момент, когда он забьет Тот Самый Гол»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил шансы капитана команды Александра Овечкина превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ.

«Вы наверняка в курсе: как только Ови отмечает какой-то юбилей или кого-то обходит в списке снайперов всех времен, он выкладывает по этому поводу картинку в своем Instagram. Я ему столько раз помогал, как, например, с 700-м голом в Нью-Джерси, и хоть раз бы я тоже оказался на этой картинке! Он каждый раз почему-то обо мне забывает!» — приводит слова Кузнецова сайт НХЛ.

Завершил свой пассаж Кузнецов, однако, оптимистично.

«На самом деле, я мечтаю быть рядом с ним в тот момент, когда он забьет Тот Самый Гол, — намекнул Кузнецов на возможное преодоление Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки, до которого осталось всего лишь 135 голов. — Мы никогда не говорим об этом, но я надеюсь, шаг за шагом, матч за матчем дойдем до этого момента. А вообще, вы знаете, я иногда на эмоциях начинаю его учить, как надо было сыграть в том или ином эпизоде, а потом сажусь на скамейку, вспоминаю, сколько голов он забил за карьеру, и понимаю, что, наверное, слегка погорячился. Про таких, как Ови, говорят, что их потрогал Бог. Мы не сразу осознаем, с кем рядом играем, с кем делим раздевалку. Ови — мой друг, но я с каждым днем испытываю к нему все больше и больше уважения».

Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от идущего на третьей строчке Яромира Ягра (766) на 9 голов. Лидером в списке является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).

Источник: https://www.nhl.com/
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
1
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за рекордом НХЛ по голам
Василевский: «Не придется отражать броски Овечкина»
Капризов о пародии на Овечкина: «Александр одобрил. Сказал: «Давай, круто получится»
Капризов — в форме Овечкина! Русский нападающий разорвал Матч звезд
«Думаю, Овечкин сможет так играть еще не один сезон». Гусев поделился впечатлениями от игры снайпера «Вашингтона» в этом сезоне
Овечкин взял передышку? Он попал в ковид-протокол и вновь не поедет на Матч звезд
Том Уилсон заменит Александра Овечкина на Матче звезд НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский: «Не придется отражать броски Овечкина»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости