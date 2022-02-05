Капризов о свитере Овечкина на Матче звезд НХЛ: «Он одобрил. Сказал, круто получится»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как готовился к переодеванию в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на мастер-шоу Матча звезд НХЛ.

«Он одобрил. Сказал: «Давай — круто получится». Обидно получилось, что сам Овечкин не приехал. Очень хотел с ним здесь встретиться. Он такой опытный боец, наверняка подсказал бы мне что-нибудь», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Сотрудница НХЛ помогла Капризову с реквизитом для «перевоплощения» в Овечкина.

«Свитер Овечкина мы тебе, понятно, дадим. Что еще нужно?» — спросила она.

«Хорошо бы еще его шлем, — ответил Капризов. — И праворукую клюшку. С сединой в волосах тоже неплохо бы что-то придумать. И еще чем-нибудь черным верхний зуб закрасить.

В итоге от грима Капризов решил отказаться.

«С волосами мне, наверное, стоило самому подготовиться, их все-таки трудно сделать так, чтоб было похоже, — объяснил Капризов. — А с зубом в итоге решил не заморачиваться — решил, что свитера, шлема и клюшки хватит».

Капризов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который пропускает Матч звезд из-за попадания в ковид-протокол.