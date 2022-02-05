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Капризов о свитере Овечкина на Матче звезд НХЛ: «Он одобрил. Сказал, круто получится»

Капризов прокомментировал свое переодевание в свитер Овечкина
Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как готовился к переодеванию в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на мастер-шоу Матча звезд НХЛ.

«Он одобрил. Сказал: «Давай — круто получится». Обидно получилось, что сам Овечкин не приехал. Очень хотел с ним здесь встретиться. Он такой опытный боец, наверняка подсказал бы мне что-нибудь», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Сотрудница НХЛ помогла Капризову с реквизитом для «перевоплощения» в Овечкина.

«Свитер Овечкина мы тебе, понятно, дадим. Что еще нужно?» — спросила она.

«Хорошо бы еще его шлем, — ответил Капризов. — И праворукую клюшку. С сединой в волосах тоже неплохо бы что-то придумать. И еще чем-нибудь черным верхний зуб закрасить.

В итоге от грима Капризов решил отказаться.

«С волосами мне, наверное, стоило самому подготовиться, их все-таки трудно сделать так, чтоб было похоже, — объяснил Капризов. — А с зубом в итоге решил не заморачиваться — решил, что свитера, шлема и клюшки хватит».

Капризов переоделся в свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который пропускает Матч звезд из-за попадания в ковид-протокол.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
НХЛ
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Капризов о пародии на Овечкина: «Александр одобрил. Сказал: «Давай, круто получится»
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1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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Оттава – Нью-Джерси
 - : -
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 - : -
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Джонатан Юбердо

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Леон Драйзайтль

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И Г
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