«Вашингтон» пропустит плей-офф НХЛ впервые с 2014 года

«Вашингтон» лишился возможности выйти в плей-офф НХЛ сезона-2022/23.

Из-за победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) в матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» потеряли математические шансы на попадание в восьмерку лучших в Восточной конференции.

«Вашингтон» занимает 13-е место в таблице Востока с 77 очками в 77 матчах. Отставание команды от зоны плей-офф составляет 10 очков.

«Кэпиталз» не сыграют в плей-офф впервые с сезона-2013/14. Тогда команда заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 82 матчах.