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Сегодня, 07:15

Овечкин остался без плей-офф! «Вашингтон» впервые за 9 лет не будет бороться за кубок

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
После победы «Флориды» «Кэпиталз» потеряли теоретические шансы.

Перед сегодняшним игровым днем у «Вашингтона» на попадание в плей-офф оставались чисто математические шансы. «Питтсбургу» и «Флориде» было достаточно набрать всего по два очка в оставшихся пяти играх, чтобы завершить регулярный чемпионат выше «столичных». В итоге «Пантерз» обыграли «Баффало» и помогли «Кэпиталз» избавиться от мучений. Иначе игру команды Питера Лавиолетта на данный момент не назовешь.

«Вашингтон» был уже морально готов к такому сценарию. В последних восьми матчах «столичные» одержали всего одну победу и опустились в таблице ниже «Детройта». Рассчитывать на чудо в такой ситуации мог разве что самый оптимистичный болельщик. Игроки очень разочарованы таким невнятным сезоном и даже у Александра Овечкина сдали нервы. В прошлой игре капитан команды получил десять минут штрафа за аплодисменты судьям, что на него не похоже.

Александр Овечкин. Овечкин вышел из себя в проигранном матче. Ударил соперника, удалился и похлопал арбитрам

Реакция хоккеистов «Кэпиталз» вполне понятна. В последний раз команда пролетела мимо плей-офф аж девять лет назад. В том сезоне Овечкин забил 51 гол, а «столичным» не хватило всего трех очков до заветной кубковой восьмерки. «Это очень тяжело. В истории клуба давно не было ничего, кроме как минимум плей-офф и борьбы за кубок. К сожалению, теперь пришло время посмотреть на себя в зеркало и усердно поработать над ошибками», — говорит белорусский нападающий Алексей Протас.

На данный момент у «Вашингтона» 77 очков и впервые с сезона-2006/07 команда не достигнет рубежа в 90 баллов. Тогда Овечкин проводил свой второй год в НХЛ, а «Кэпиталз» играли под руководством Глена Хэнлона. Команде осталось провести пять матчей, так что лучше будет подумать о предстоящей драфт-лотерее. У «столичных» отличные шансы получить высокий пик, а такого в клубе не было с 2012 года, когда под 11-номером был выбран Филип Форсберг.

Не исключено, что руководство «Вашингтона» в сложившейся ситуации примет решение расстаться с Питером Лавиолеттом. Инсайдер Эллиотт Фридман сообщал, что сейчас будущее специалиста в клубе находится под вопросом. В начале года «Кэпиталз» вели переговоры с Лавиолеттом о подписании нового контракта, но сейчас они приостановились. Со стороны кажется, что тренер уже и сам потерял искру на работе в Вашингтоне, а способы мотивировать команду просто иссякли. Возможно, лучшим решением для обеих сторон будет разойтись и начать все с чистого листа.

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Главная интрига в оставшихся матчах «столичных» — сколько сможет забить Овечкин. Совсем недавно Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами, достигнув этой отметки в 13-й раз за карьеру. На данный момент в активе российского форварда 42 гола, и, к сожалению, рассчитывать на заветный полтинник вряд ли приходится. В любом случае великая снайперская гонка продолжается. До рекорда Гретцки 72 шайбы и в ближайшие годы для руководства клуба эти цифры играют важнейшую роль.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 50 27 109
2 Нью-Джерси 78 49 29 106
3 Рейнджерс 77 45 32 101
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 78 38 40 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 77 29 48 71
8 Коламбус 77 24 53 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 77 46 31 102
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 78 40 38 87
5 Баффало 76 37 39 81
6 Оттава 78 37 41 81
7 Детройт 77 35 42 79
8 Монреаль 78 30 48 66
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 42 35 98
2 Миннесота 77 44 33 98
3 Колорадо 75 45 30 96
4 Виннипег 77 43 34 89
5 Нэшвилл 77 39 38 86
6 Сент-Луис 78 36 42 79
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 77 25 52 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 78 48 30 104
2 Лос-Анджелес 77 45 32 100
3 Эдмонтон 77 45 32 99
4 Сиэтл 77 43 34 94
5 Калгари 78 36 42 87
6 Ванкувер 77 34 43 75
7 Сан-Хосе 76 22 54 59
8 Анахайм 77 23 54 56
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Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 1
5.04 02:00
Флорида – Баффало
 2 : 1
5.04 02:00
Торонто – Коламбус
 4 : 2
5.04 02:00
Каролина – Оттава
 3 : 2 ОТ
5.04 02:00
Монреаль – Детройт
 0 : 5
5.04 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 4 : 2
5.04 03:00
Нэшвилл – Вегас
 3 : 2 ОТ
5.04 04:00
Калгари – Чикаго
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Коннор Макдэвид

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Давид Пастрняк

Бостон

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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И КН
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Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

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Миннесота

 36 2.00
Антти Раанта

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