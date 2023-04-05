Овечкин остался без плей-офф! «Вашингтон» впервые за 9 лет не будет бороться за кубок
Перед сегодняшним игровым днем у «Вашингтона» на попадание в плей-офф оставались чисто математические шансы. «Питтсбургу» и «Флориде» было достаточно набрать всего по два очка в оставшихся пяти играх, чтобы завершить регулярный чемпионат выше «столичных». В итоге «Пантерз» обыграли «Баффало» и помогли «Кэпиталз» избавиться от мучений. Иначе игру команды Питера Лавиолетта на данный момент не назовешь.
«Вашингтон» был уже морально готов к такому сценарию. В последних восьми матчах «столичные» одержали всего одну победу и опустились в таблице ниже «Детройта». Рассчитывать на чудо в такой ситуации мог разве что самый оптимистичный болельщик. Игроки очень разочарованы таким невнятным сезоном и даже у Александра Овечкина сдали нервы. В прошлой игре капитан команды получил десять минут штрафа за аплодисменты судьям, что на него не похоже.
Реакция хоккеистов «Кэпиталз» вполне понятна. В последний раз команда пролетела мимо плей-офф аж девять лет назад. В том сезоне Овечкин забил 51 гол, а «столичным» не хватило всего трех очков до заветной кубковой восьмерки. «Это очень тяжело. В истории клуба давно не было ничего, кроме как минимум плей-офф и борьбы за кубок. К сожалению, теперь пришло время посмотреть на себя в зеркало и усердно поработать над ошибками», — говорит белорусский нападающий Алексей Протас.
На данный момент у «Вашингтона» 77 очков и впервые с сезона-2006/07 команда не достигнет рубежа в 90 баллов. Тогда Овечкин проводил свой второй год в НХЛ, а «Кэпиталз» играли под руководством Глена Хэнлона. Команде осталось провести пять матчей, так что лучше будет подумать о предстоящей драфт-лотерее. У «столичных» отличные шансы получить высокий пик, а такого в клубе не было с 2012 года, когда под 11-номером был выбран Филип Форсберг.
Не исключено, что руководство «Вашингтона» в сложившейся ситуации примет решение расстаться с Питером Лавиолеттом. Инсайдер Эллиотт Фридман сообщал, что сейчас будущее специалиста в клубе находится под вопросом. В начале года «Кэпиталз» вели переговоры с Лавиолеттом о подписании нового контракта, но сейчас они приостановились. Со стороны кажется, что тренер уже и сам потерял искру на работе в Вашингтоне, а способы мотивировать команду просто иссякли. Возможно, лучшим решением для обеих сторон будет разойтись и начать все с чистого листа.
Главная интрига в оставшихся матчах «столичных» — сколько сможет забить Овечкин. Совсем недавно Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами, достигнув этой отметки в 13-й раз за карьеру. На данный момент в активе российского форварда 42 гола, и, к сожалению, рассчитывать на заветный полтинник вряд ли приходится. В любом случае великая снайперская гонка продолжается. До рекорда Гретцки 72 шайбы и в ближайшие годы для руководства клуба эти цифры играют важнейшую роль.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|50
|27
|109
|2
|Нью-Джерси
|78
|49
|29
|106
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|78
|38
|40
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|77
|29
|48
|71
|8
|Коламбус
|77
|24
|53
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|77
|46
|31
|102
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|78
|40
|38
|87
|5
|Баффало
|76
|37
|39
|81
|6
|Оттава
|78
|37
|41
|81
|7
|Детройт
|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|78
|36
|42
|87
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|5.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 4
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20