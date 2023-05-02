Пять российских хоккеистов сыграют во втором раунде плей-офф НХЛ
Сегодня определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ. Последней командой, пробившейся в полуфинал конференции, стал «Нью-Джерси», обыгравший «Рейнджерс» (4-3).
В четвертьфинале Кубка Стэнли сыграют пять российских хоккеистов: вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Илья Самсонов («Торонто»), а также нападающие Иван Барбашев («Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас») и Клим Костин («Эдмонтон»).
Также у «Вегаса» есть российский форвард Павел Дорофеев, но он не играл в матчах первого раунда плей-офф НХЛ, как и российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму и больше не сможет помочь команде в этом сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|2.05
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
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