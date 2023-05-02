Голкипер «Нью-Джерси» Шмид стал пятым вратарем-новичком в истории НХЛ, оформившим шатаут в 7-й игре

Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид оформил шатаут в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, 4-3).

Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний швейцарский вратарь, проводящий первый плей-офф в лиге, стал пятым вратарем-новичком в истории НХЛ, кому удалось оформить шат-аут в седьмом матче серии.

Ранее подобным достижением отметились Гленн Реш (1975), Феликс Потвин (1993), Кэри Прайс (2008) и российский голкипер Илья Брызгалов (2006), выступавший в то время за «Анахайм».

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).