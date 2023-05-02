Голкипер «Нью-Джерси» Шмид стал пятым вратарем-новичком в истории НХЛ, оформившим шатаут в 7-й игре
Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид оформил шатаут в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, 4-3).
Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний швейцарский вратарь, проводящий первый плей-офф в лиге, стал пятым вратарем-новичком в истории НХЛ, кому удалось оформить шат-аут в седьмом матче серии.
Ранее подобным достижением отметились Гленн Реш (1975), Феликс Потвин (1993), Кэри Прайс (2008) и российский голкипер Илья Брызгалов (2006), выступавший в то время за «Анахайм».
В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|2.05
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
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