Овечкин: «Хочу, чтобы в «Вашингтоне» играли Кросби и Макдэвид»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как команде стать сильнее.

«Как мы станем лучше? Формирование состава зависит не от меня. Например, хочу, чтобы в нашей команде играли Кросби и Макдэвид. Кросби станет свободным агентом? Надо позвонить ему», — приводит Sportsnet слова Овечкина.

«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (0-4) в первом раунде Кубка Стэнли. 38-летний Овечкин не набрал ни одного очка в 4 матчах плей-офф.