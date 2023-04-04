НХЛ: «Нью-Джерси» — «Питтсбург», «Ванкувер» — «Сиэтл» и другие матчи 5 апреля
5 апреля, среда
2.00 (мск) «Каролина» — «Оттава»
2.00 «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
3.00 «Сент-Луис» — «Филадельфия»
4.30 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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«Питтсбург» в очередном матче сыграет с идущим третьим на «Востоке» «Нью-Джерси». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у Евгения Малкина и компании не так много шансов на успех. Взять победу гостей можно с коэффициентом 3.05, что приблизительно 32% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), а триумф «Девилз» — за 1.97 (51%).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|49
|27
|107
|2
|Нью-Джерси
|77
|48
|29
|104
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|77
|38
|39
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|76
|29
|47
|71
|8
|Коламбус
|76
|24
|52
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|76
|45
|31
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|77
|37
|40
|80
|7
|Детройт
|76
|34
|42
|77
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|76
|38
|38
|84
|6
|Сент-Луис
|77
|35
|42
|77
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|77
|48
|29
|103
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|76
|42
|34
|92
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|4.04
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 4 Б
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|8 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22