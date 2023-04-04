НХЛ: «Нью-Джерси» — «Питтсбург», «Ванкувер» — «Сиэтл» и другие матчи 5 апреля

Регулярный чемпионат НХЛ.

5 апреля, среда

2.00 (мск) «Каролина» — «Оттава»

2.00 «Монреаль» — «Детройт»

2.00 «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

2.00 «Торонто» — «Коламбус»

2.00 «Флорида» — «Баффало»

3.00 «Нэшвилл» — «Вегас»

3.00 «Сент-Луис» — «Филадельфия»

4.00 «Калгари» — «Чикаго»

4.30 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

5.00 «Ванкувер» — «Сиэтл»

5.30 «Сан-Хосе» — «Колорадо»

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«Питтсбург» в очередном матче сыграет с идущим третьим на «Востоке» «Нью-Джерси». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у Евгения Малкина и компании не так много шансов на успех. Взять победу гостей можно с коэффициентом 3.05, что приблизительно 32% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), а триумф «Девилз» — за 1.97 (51%).