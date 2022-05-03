Капитан «Миннесоты» оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Бучневича

Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен получил штраф в размере 5 тысяч долларов. Такое наказание он получил за удар нападающего «Сент Луиса» Павла Бучневича, сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.

В конце первого матча серии плей-офф первого раунда против «Сент-Луиса» (0:4) защитник «Уайлд» грубо сыграл против россиянина, ударив его клюшкой по ногам. За свой поступок в игре он получил за это малый штраф.

В прошлом сезоне игрок «Миннесоты» занял 2-е место в голосовании за приз «Леди Бинг Трофи» (джентльмену на льду).

Отметим, что по итогам первого игрового дня еще несколько игроков были оштрафованы на 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение: «Уэйн Симмондс («Торонто»), Кори Перри и Пэт Марун (оба — «Тампа»).