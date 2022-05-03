«Рейнджерс» примет «Питтсбург», а «Флорида» сыграет против «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Первый раунд плей-офф НХЛ.

4 мая, среда

Восточная конференция

«Рейнджерс» — «Питтсбург» (02.00 мск)

«Флорида» — «Вашингтон» (02.30)

Западная конференция

«Колорадо» — «Нэшвилл» (04.30)

«Калгари» — «Даллас» (05.00)

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке