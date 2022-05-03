Овечкин принял участие в дополнительной тренировке «Вашингтона»

«Вашингтон» провел заключительную тренировку перед стартом серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает журналист Саманта Пелл.

Отметим, что игроки могли по желанию пропустить это занятие. Однако капитан «Столичных» Александр Овечкин вышел на лед.

Напомним, что 36-летний форвард пропустил три последних матча регулярного чемпионата из-за повреждения.

При этом хоккеист отметил, что мог бы выйти на лед, если бы команда продолжала борьбу за зону плей-офф.