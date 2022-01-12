Сезон КХЛ летит неизвестно куда. Кто продавил остановку чемпионата?

Даже если руководствоваться интересами сборной, матчи регулярки можно было не переносить.

Нормально относиться к меняющемуся каждый день ландшафту в КХЛ здравомыслящий человек не может. Невероятно интересный сезон с массой интриг прямой дорогой летит черт знает куда. На фоне не поддающихся нормальной логике переносов и подозрительных слухов, что чемпионат могут досрочно завершить, прикрываясь интересами сборной, оптимизм заканчивается. Тут смеяться не надо. Вариант с повторением сценария 2020 года хоть и малореальный, но в России можно ожидать всего.

Еще во вторник президент Алексей Морозов вполне уверенно и толково объяснял журналистам, каким образом продолжится сезон КХЛ. Уже на следующий день все изменилось. Реакция генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, выразившего полное недоумение появлением нового сценария, понятна.

Год назад, когда некоторые хоккеисты оказывались в стационарах и тяжело восстанавливались после «короны», ситуация была гораздо хуже. Команды играли как могли, подключая молодежь и обходясь без главных тренеров. Сейчас почему-то некоторые функционеры заволновались, словно забыв, что клубы ВХЛ и МХЛ продолжают сезон, не оглядываясь на тесты.

Омикрон переносится легко. В НХЛ игроки быстро возвращаются в строй без особых проблем. Чего же бояться? Потенциальные сборники успеют отсидеться и сдать все необходимые тесты для допуска, даже если сейчас заболеют. Не надо быть гением анализа, чтобы понять какому из топ-клубов нужна пауза. Это вызывает подозрения об истинных причинах искусственной паузы в чемпионате.

Далек от мысли считать интеллигентного Морозова, которого знаю много лет, обычной пешкой. Но он наемный менеджер, вынужденный считаться с мнениями властных фигур и учитывать различные факторы. Главный из них — Олимпиада. Успешное выступление на этом турнире даст возможность людям, осуществляющим управление сборной России, получить кредит доверия на несколько лет вперед. Перед глазами пример Романа Ротенберга, который после золота Пхенчхана имел право на ошибку.

Для Игоря Есмантовича интересы ЦСКА, а для Валерия Каменского — КХЛ и «Спартака» на данном этапе вторичны. Оба, напомню, являются советниками главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Приоритет на сегодняшний день очевиден. Далеко не факт, что это сработает. Даже в Корее четыре года назад помогло чудо при более предпочтительных стартовых условиях. Сейчас легко остаться с пустыми руками в обоих случаях, не выиграв золото и прибив собственный чемпионат.