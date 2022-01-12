Что за странный вирус поразил КХЛ? Игроки выбывают десятками, болеют без симптомов, лечатся моментально

Обзор дня Алексея Шевченко.

Совещание

КХЛ заочно поговорила с клубами, но никаких решений не принимала. Дело в том, что менеджеры и не знали, что они должны вносить какие-то предложения, а в лиге, видимо, надеялись, что участники турнира возьмут на себя ответственность и покажут, куда идти. Но можно понять команды. Они готовы что-то обсудить, спорить с какой-то линией, но именно в офисе организации обязаны представить варианты, ведь это основная работа КХЛ. В итоге решено поговорить еще раз, а пока будут собраны данные с пожеланиями. Но понимание по каким-то темам появилось.

Самое важное — участники не хотят прерывать чемпионат. Все против того, чтобы сокращать плей-офф. Руководители считают, что делать первый раунд до трех побед — неприемлемо, проводить нужно полные серии. Аргументы могут быть разными, но это правильный настрой. Кто знает, что там будет в марте, а ради плей-офф и трудились весь сезон. Радует, что лига договорилась с ФХР и теперь уже нет запрета на то, чтобы проводить игры в олимпийскую паузу. Конечно, составы будут неоптимальными, но не у всех. Непросто придется «Куньлуню», рижскому «Динамо» и «Йокериту». Российские клубы уж как-нибудь выкрутятся.

В КХЛ зачем-то собираются усиливать борьбу с вирусом, который ходит по командам, но это пустая трата времени. Спасет только жесткий «пузырь», когда все участники собираются в одном месте, обнесенном высоким забором. Остальные варианты не помогут, а уж ношение масок в раздевалке так вообще будет выглядеть глупо. Попытки влезть КХЛ на медицинскую территорию, контролировать заболеваемость выглядят смешно и нелепо. Снова все знают, как именно распространяется зараза. Кроме того, организация борется за него прежними методами, а сам вирус изменился. Быстро заражает, никого сильно не беспокоит, исчезает внезапно. Ждем обновленный календарь, и он будет прекрасным, если Олимпиаду отменят.

Матч

СКА уступил на своей площадке «Ак Барсу» — 1:3. Вместо яркого хоккея в исполнении двух лидеров мы увидели страшную тягомотину, во время которой легко можно было уснуть. Слышал, что многие критиковали пару комментаторов Виталий Магранов — Леонид Вайсфельд. Но они не конферансье, чтобы развлекать людей. Оба описывают то, что видят на площадке, а там иногда ничего не происходило по пять-семь минут. Это была не игра уровня плей-офф, как хотят представить некоторые. Больше напоминало встречу клубов за пятое место на Кубке какого-нибудь губернатора после длительных сборов.

Удивили хозяева. Типичный брагинский хоккей с упором на оборону при любом составе. Его нужно выжигать каленым железом, особенно если у тебя в атаке столько интересных нападающих. Но, к сожалению, нельзя так просто изменить сознание хоккеистов. Все чего-то боятся, не берут на себя ответственность, не рискуют. Плюс не забывайте, что игроки СКА издерганы и другими факторами. Все прекрасно понимают, что, стоит ошибиться, и можно покинуть состав команды на долгое время. И это общая проблема питерского клуба, которую в СКА не хотят замечать. Должен быть основной костяк команды, не нужна ротация только ради того, чтобы задействовать всех.

Казанцы перед матчем лишились нескольких ведущих хоккеистов. И хотя список потерь выглядел впечатляющим, нельзя сказать, что они выставили совсем уж экспериментальный состав. Но Квартальнов долго ждал возможности показать то, что мы увидели во вторник. То ли еще будет в плей-офф, куда клуб попал официально. Но так играть на протяжении серии до четырех побед будет невозможно. Тренер может сколько угодно говорить, что такой хоккей приносит результат. Только то, что мы увидели, трудно назвать хоккеем.

Сводки

Накануне сразу несколько клубов выбыли из строя. За несколько часов до матча почему-то отменена встреча между «Торпедо» и «Барысом». Нет-нет, причины мы знаем, но неужели клуб не мог собрать ребят из «Чайки», чтобы провести игру? Интересно получается. То в Нижнем Новгороде выставляют больных прямо на матч, то не могут собрать 15 человек из основного состава и МХЛ.

Выбыл из строя «Спартак» в полном составе. Они уже последний матч во Владивостоке проводили не в полном. Но красно-белые грешили на некое отравление, не признавали проблему с вирусом. Это лишь версия, но, видимо, никому не хотелось уходить на обязательную изоляцию на краю земли. В Москве же тесты показали, что есть проблема, и ближайшая встреча команды отменена.

Вечером во вторник вирус поразил «Металлург». Более десяти хоккеистов и тренеров выбыли из строя, клуб моментально проинформировал лигу, и «Йокериту» уже не нужно было лететь на Урал. Таким образом, сразу шесть клубов КХЛ оказались на карантине. При этом вообще ни в одной команде нет серьезных проблем со здоровьем. Никаких страшных проблем, что были в первую волну пандемии. Ориентироваться приходится только на тесты, причем к ним нет никакого доверия. Те, у кого есть симптомы, иногда получают разрешение играть, а полностью здоровые парни отстраняются. До начала плей-офф осталось 52 дня.