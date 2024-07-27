Никита Зайцев рассказал, почему принял решение не продолжать карьеру в НХЛ
Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил свое решение не искать новые варианты в НХЛ и продолжить выступление в России.
4 июля Зайцев перешел в СКА, контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. 32-летний хоккеист провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».
— Ты не хотел возвращаться в Россию, но все-таки вернулся.
— Да. Не захотел больше ждать. Закончился контракт, всей семьей решили, что надо будет поехать, поиграть дома чуть-чуть.
— В какой момент ты понял, что уже не будешь ждать каких-то вариантов?
— В конце сезона уже понимал, что не буду ждать до июля и вернусь обратно.
— Период в «Чикаго» тебе вряд ли понравился?
— Ну почему же? Классная организация, прикольно было там поиграть, но все было заточено под омоложение команды, там идет глобальная перестройка. Всем молодым защитникам давали поиграть. Я был в команде в качестве ветерана. Когда было нужно, давали много играть.
— Зачем они тогда меняли тебя к себе?
— Полагаю, нужны были драфт-пики. Я обычно не вникаю, зачем меняют. Иногда в обменах вообще не бывает смысла.
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|Тихоокеанский дивизион
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|Сан-Хосе
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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