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Сегодня, 16:45

КХЛ объявила об отмене игровых дней до паузы на Олимпиаду

Евгений Петров
Корреспондент

КХЛ объявила о переносе матчей регулярного чемпионата, запланированных на 15 — 21 января из-за распространения коронавируса. Также перенесены игры «Локомотив» — «Ак Барс» и «Динамо» — «Спартак», которые должны были пройти 13 января.

«60 представителей команд заболели за прошедшие сутки, По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 (27 хоккеистов).

Лига решила не проводить матчи №584 «Локомотив» — «Ак Барс», №587 «Динамо» Мск — «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.

«Автомобилист» выходит с карантина, после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба, и сыграет первый матч в новом году против «Северстали».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.

Расписание ближайших игровых дней:

12 января, среда

«Адмирал» — «Сибирь»;

«Нефтехимик» — «Трактор».

13 января, четверг

«Автомобилист» — «Северсталь»;

«Витязь» — «Барыс»;

СКА — ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры).

14 января, пятница

«Адмирал» — «Сибирь».

КХЛ
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Чемпионат КХЛ будет остановлен послезавтра

КХЛ назвала матчи, которые будут проведены до паузы на Олимпиаду
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 47 30 17 66
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 48 28 20 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 47 18 29 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 35 14 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 49 26 23 57
7 Нефтехимик 48 21 27 50
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 44 17 27 40
11 Адмирал 48 14 34 33
12 Куньлунь 48 9 39 25
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12.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 2 : 1
12.01 19:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
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