КХЛ объявила об отмене игровых дней до паузы на Олимпиаду

КХЛ объявила о переносе матчей регулярного чемпионата, запланированных на 15 — 21 января из-за распространения коронавируса. Также перенесены игры «Локомотив» — «Ак Барс» и «Динамо» — «Спартак», которые должны были пройти 13 января.

«60 представителей команд заболели за прошедшие сутки, По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 (27 хоккеистов).

Лига решила не проводить матчи №584 «Локомотив» — «Ак Барс», №587 «Динамо» Мск — «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.

«Автомобилист» выходит с карантина, после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба, и сыграет первый матч в новом году против «Северстали».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.

Расписание ближайших игровых дней:

12 января, среда

«Адмирал» — «Сибирь»;

«Нефтехимик» — «Трактор».

13 января, четверг

«Автомобилист» — «Северсталь»;

«Витязь» — «Барыс»;

СКА — ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры).

14 января, пятница

«Адмирал» — «Сибирь».