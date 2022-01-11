Алексей Морозов ответил на вопросы журналистов после совещания с руководителями клубов.

11 января состоялось совещание КХЛ с руководителями клубов о продолжении чемпионата. После него президент лиги Алексей Морозов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Приводим основные цитаты Алексея Алексеевича.

Об итогах совещания

— Сегодня мы встретились с руководителями клубов и представителями Федерации хоккея России. Обсудили тяжелую ситуацию в лиге с ковидом. У нас большой прирост заболеваемости, многие клубы сидят на карантине. Эта тенденция продолжается, сегодня мы отменили два матча. Прирост — 127 заболевших человек за последнюю неделю. Такого никогда не было. Максимальный пик в ноябре составлял 30 человек. Сейчас каждый день количество заболевших только прибавляется. Появились клубы, где болеют игроки команд системы.

В обсуждении с коллегами все клубы заявили, что хотят играть. Сегодня мы думали, как продолжать чемпионат, выслушали клубы, вчера встречались с ФХР. У нас было много разных сценариев. Мы склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться только в честной спортивной борьбе. Предложили наш вариант, выслушали позицию клубов. Договорились, что сделаем опрос среди клубов, так как сейчас не все высказали свое мнение. На данный момент принято решение, что клубы с отрицательными ПЦР-тестам будут продолжать играть между собой. А те клубы, где продолжаются вспышки, будут на карантине. Мы не хотим допустить распространения эпидемии на все клубы. У нас впереди Олимпийские игры, в командах много сборников, которые будут представлять свои страны.

О позиции клубов

— Ни один клуб не высказался за остановку чемпионата, чтобы забыть про него, как это было в 2020 году, и готовиться к следующему. Все хотят играть, шли долгий путь к этому и хотят проработать все совместно. Думаю, мы придем к консенсусу, предложим варианты клубам и организуем все так, как нужно.

О вспышке ковида перед плей-офф

— Вспышка перед плей-офф? Мы проговаривали это с клубами и рекомендовали им вакцинироваться. Это поможет сберечь игроков. Конечно, мы понимаем, что сейчас, в преддверии Олимпиады, ситуация другая. Мы предупреждали, что переносить плей-офф некуда. Если возьмем базовый сценарий, который мы предлагали клубам, плей-офф получится сжатым.

Положение по ковиду находится на утверждении у Роспотребнадзора. В случае положительных тестов в командах будем допускать игроков только с вакциной и отрицательным ПЦР-тестом на игру. Тем самым мы обратили внимание руководителей клубов на высшую лигу, чтобы там игроки были вакцинированы. Конечно, мы будем пытаться не отменять игры, за исключением вспышки, когда вся команда болеет. Тогда, наверное, придется засчитывать поражение за неявку на игру. А так команды смогут заменять хоккеистов молодыми или резервным составом.

О переносе плей-офф на май

— У нас был вариант — залезть на май. При этом есть много юридических аспектов. Надо менять регламент и переписывать все контракты с игроками. У многих они заканчиваются 30 апреля. Также вписывается наш потолок зарплат. Игроки должны дать согласие на переподписание и продление контрактов. Многие клубы на грани с потолком зарплат. Если игрокам придется дополнительно платить, они выйдут за нее, и кто-то из хоккеистов не сможет участвовать.

13 мая начинается чемпионат мира. По правилам ИИХФ за семь дней — то есть 6 мая — мы должны отпустить всех сборников. Это лидеры тех команд, которые будут играть в полуфинале или финале. Что мы получим? Доигрывать финал ослабленными составами без сборников? Думаю, это не всем будет интересно. Поэтому те шесть дней в мае нас не спасут.

О назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА

— В КХЛ у него должность члена совета директоров. В этом нет конфликта интересов лиги. В совет директоров входят многие руководители. Роман в Питере и главный тренер, и генеральный директор. Он как генеральный директор СКА может находиться в совете директоров и участвовать в принятии решений лигой.

О заявлении Сергея Ласькова по матчу «Металлурга» в Нур-Султане

— Конечно, мы читали заявление «Магнитки». В сложившейся ситуации мы были на связи с госорганами Казахстана и клубом. Нас заверили, что предусмотрены все меры для проведения матчей. Также мы разговаривали с представителем «Магнитки» перед игрой, когда команда была в гостинице, когда приехала на стадион. Все были готовы играть.

Все это списываю на эмоции. Понимаю, доля правды есть — хоккеисты не так себя чувствовали, матч без зрителей. Но когда команда проигрывает, у руководителей бывают эмоции. Мы часто читаем их не в прессе, а получаем сообщения в мессенджерах и по звонкам. В дальнейшем Ласьков давал положительные интервью в сторону лиги, призывал не останавливать чемпионат. Руководитель высказался, он имеет на это право, на тот момент у него было такое мнение.

О «технаре» «Салавату Юлаеву»

— Это была совсем другая ситуация, нежели сейчас. «Трактор» прибыл на матч, а «Салават Юлаев» как юридическое лицо был отправлен на карантин. Клуб не мог выставить игроков из ВХЛ или МХЛ и пустить их во дворец. В этой ситуации им было засчитано техническое поражение. Считаю, что это было справедливо. Клуб получил еще и штраф от Роспотребнадзора за то, что не уведомил о вспышке заболеваемости, хоть это и был не коронавирус.

О карантине для хоккеистов

— Хоккеисты с симптомами могут выйти с карантина через пять дней после отрицательного ПЦР-теста, но мы держим чуть дольше. 12 января у нас запланировано тестирование для «Автомобилиста», чтобы посмотреть, сможет ли клуб участвовать в следующей игре.

О положительном тесте Зарипова

— Мы мониторим ситуацию. Данис Зарипов получил положительный тест 3 января. Сейчас он уже может выходить. Мы следили за состоянием команды. Если сравнивать тенденцию заражения в других клубах, с 3-го до 11-го числа прошло много времени. Случай с Зариповым не связан с общей тенденцией. «Ак Барс» вчера провел тестирование, получил результаты. Положительных тестов на данный момент нет.