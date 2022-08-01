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Миранчук — в «Торино», «Динамо» подпишет защитника из Мексики, Вейналдум уйдет из «ПСЖ» к Моуринью

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Джорджиньо Вейналдум.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Торино» подписывает Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил, что клуб арендует полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Купил ли «Торино» Миранчука за 9 миллионов евро? Нет, это аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти в разговоре с «СЭ».

Контракт россиянина с бергамасками действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро. 26-летний полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году за 14,5 миллиона евро.

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«Динамо» ведет Монтеса

По информации «СЭ», защитник «Монтеррея» Сезар Монтес близок к переходу в «Динамо». Москвичи находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу футболиста. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в семь миллионов евро. Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провел 203 матча, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

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«ПСЖ» расстанется с Вейналдумом

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум станет игроком «Ромы». Ради трансфера в римский клуб голландец готов пойти на сокращение зарплаты. На данный момент стороны обсуждают финансовые детали соглашения.

Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро. Ранее 31-летний игрок выступал за «Ливерпуль», «Аякс», ПСВ и «Ньюкасл».

Джорджиньо Вейналдум. Фото Global Look Press
Джорджиньо Вейналдум.
Фото Global Look Press

Вернер — в «Реале»?

По информации El Larguero, нападающий «Челси» Тимо Вернер может перейти в «Реал». Немца уже предложили испанскому клубу. Сделка оценивается в 35 миллионов евро. В ближайшие недели «сливочные» определятся с целесообразностью трансфера. Ранее 26-летний игрок выступал за «Штутгарт» и «РБ Лейпциг».

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«Сельта» взяла Мингесу

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса подписал соглашение с «Сельтой». Ранее сообщалось, что срок контракта будет рассчитан до 2026 года. Также сине-гранатовые смогут получить процент от перепродажи игрока.

Мингеса является воспитанником академии «Барселоны». В минувшем сезоне ла лиги 23-летний футболист принял участие в 19 матчах и отметился одной голевой передачей.

Алексей Миранчук
Тимо Вернер
Футбол
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Динамо (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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