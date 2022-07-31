Вейналдум готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Рому»
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому» из «ПСЖ», сообщает Sky Sport Italia.
Единственным вопросом, который обсуждают клубы, является выплата зарплаты 31-летнего голландца, которая составляет 7 миллионов евро в сезон.
Вейналдум ради перехода в «Рому» готов пойти на снижение зарплаты. «ПСЖ» же пытается улучшить условия соглашения и хочет, чтобы «Рома» взяла на себя еще один миллион евро зарплаты Джорджиньо и бонусы.
В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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