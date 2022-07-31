Вейналдум готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Рому»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому» из «ПСЖ», сообщает Sky Sport Italia.

Единственным вопросом, который обсуждают клубы, является выплата зарплаты 31-летнего голландца, которая составляет 7 миллионов евро в сезон.

Вейналдум ради перехода в «Рому» готов пойти на снижение зарплаты. «ПСЖ» же пытается улучшить условия соглашения и хочет, чтобы «Рома» взяла на себя еще один миллион евро зарплаты Джорджиньо и бонусы.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».