«Сельта» объявила о договоренности по трансферу защитника «Барселоны» Мингесы

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса перейдет в «Сельту». Игрок подпишет контракт после прохождения медосмотра, сообщает сайт команды из Виго.

Ранее сообщалось, то срок договора будет рассчитан до 2026 года. Также каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.