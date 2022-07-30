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Сегодня, 22:56

«Сельта» объявила о договоренности по трансферу защитника «Барселоны» Мингесы

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса перейдет в «Сельту». Игрок подпишет контракт после прохождения медосмотра, сообщает сайт команды из Виго.

Ранее сообщалось, то срок договора будет рассчитан до 2026 года. Также каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
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