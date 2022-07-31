«Динамо» приглашает защитника сборной Мексики

По данным «СЭ», «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу футболиста «Монтеррея» и сборной Мексики Сезара Монтеса.

25-летний центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ, а со сборной — золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную Монтес провел 23 матча.

Ранее Canal 6 Deportes сообщил, что Сезар Монтес покинет «Монтеррей» после предложения из России.