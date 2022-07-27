Избавится ли «Фиорентина» от Кокорина? Он пропускает сборы и просит 3,6 миллиона за разрыв контракта

«СЭ» — о будущем российского нападающего.

Кокорин готов уйти из «Фиорентины» за полную неустойку. Клуб не взял его на сборы

Александр Кокорин может уйти из «Фиорентины». По данным Firenze Viola, итальянский клуб рассчитывает досрочно расторгнуть контракт с нападающим и уже ведет переговоры.

По данным издания, Кокорин готов пойти на разрыв соглашения, но только в случае полной выплаты неустойки по оставшемуся контракту, который действует до июня 2024 года. Речь идет о 3,6 миллиона евро — даже по меркам серии А это очень внушительная сумма.

В среду «Фиорентина» опубликовала список игроков, которые отправятся на сборы в Австрию и Испанию. Кокорин в нем отсутствует.

«Сказали тренироваться тут [индивидуально], потому что я пропустил много и пока не готов работать со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — сказал Кокорин в интервью «Р-Спорт».

На первый сбор Кокорин тоже не попал — приехал только под конец тренировок. Возможно, на поздний приезд повлияла болезнь — после отпуска на Мальдивах Александр заболел коронавирусом и из-за этого не был готов к нагрузкам. По данным итальянских СМИ, всего в «Фиорентине» выявили четыре положительных теста на ковид.

Еще недавно Кокорин не собирался уходить из «Фиорентины» и хотел пробиться в состав

В мае агент Кокорина Тимофей Бердышев так описывал планы нападающего: «Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени».

А у «Фиорентины», судя по всему, особых планов на Кокорина нет: зимой клуб подписал форварда Артура Кабраля из «Базеля» за 14 миллионов евро, из аренды вернулся ивуарийский нападающий Кристиан Куаме, а Лука Йович летом бесплатно достался «фиалкам» после ухода из «Реала». Все три форварда отправились на сборы, которые пропустит Кокорин. Очевидно, что тренеру Винченцо Итальяно нет смысла ждать россиянина, когда у него в распоряжении есть три классных нападающих.

Отчасти поэтому в «Фиорентине» начали публично говорить о возможном уходе Александра: «Если мы расторгнем контракт, то сделаем это совместно, потому что Кокорин вел себя хорошо. На парня есть спрос в России», — уверял спортивный директор клуба Даниэле Праде перед стартом летних сборов.

Александр Кокорин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Куда может уйти Кокорин, если покинет «Фиорентину»?

В России Кокориным интересуются не так много клубов. По данным РБК, игрок общался на тему перехода с представителями «Торпедо». 31-летнему форварду предлагали контракт по схеме «1+1» и зарплату сильно меньше миллиона евро, что вряд ли устроит футболиста.

Оклад — ключевая проблема для клубов, которые захотят подписать нападающего. Кокорин в «Фиорентине» получает около 1,8 миллиона евро в год — такие суммы в РПЛ могут позволить лишь несколько команд. И даже если Кокорин пойдет на двукратное понижение, это не сильно расширит список клубов.

Например, Сергей Юран в открытую заявлял, что переход Кокорина в «Химки» точно не случится, так как клуб «делает ставку на игроков, которые хотят заявить о себе». В «Нижнем Новгороде» тоже исключили шансы подписания игрока. Поэтому очевидных вариантов в РПЛ у нападающего на сегодня просто нет.

Понятно, почему нападающий хочет остаться в «Фиорентине» — кажется, в случае разрыва контракта ему просто некуда идти. А если и получится найти команду, то потери в деньгах точно не избежать.

Уже полтора года Кокорин толком не играет за клуб (216 минут на поле без результативных действий), который пока не принимает решительных действий для разрыва контракта. Если и этим летом Александр удержится в «Фиорентине», это станет огромной удачей.