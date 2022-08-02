Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:25

Монтес близок к переходу в «Динамо», ЦСКА подписывает двух новичков

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сезар Монтес.
Фото Соцсети
Хоакин Соса.
Фото Соцсети
Алексис Бека-Бека.
Фото ФК «Ницца», Соцсети
1/3
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Бека-Бека — официально в «Ницце»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека стал игроком «Ниццы». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Также москвичи получат пять процентов от будущей продажи хавбека. Футболист выступал за российскую команду с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ 21-летний игрок принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

Алексис Бека Бека. Фото ФК "Ницца", Соцсети
Алексис Бека-Бека. Фото ФК «Ницца», Соцсети
ФК «Ницца», Фото Соцсети

«Динамо» сделало предложение по Монтесу

Агент защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес сообщил «СЭ», что «Динамо» сделало официальное предложение по покупке игрока. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в семь миллионов евро. Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. В составе мексиканской команды он провел 203 матча, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

Алексис Бека Бека, Гильермо Варела и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса

ЦСКА взял Сосу

По информации журналиста Гонсало Рончи, ЦСКА выкупил 70 процентов прав на защитника «Насьоналя» Хоакина Сосу. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. Его контракт с уругвайским клубом действует до декабря 2023 года. Сейчас 20-летний футболист выступает в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео. На счету Сосы 24 матча за сборную Уругвая.

Хоакин Соса. Фото Соцсети
Хоакин Соса.
Фото Соцсети

«Ньюкасл» претендует на Мэддисона

По информации Sky Sports, «Ньюкасл» все еще хочет подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. «Сороки» улучшили предложение с 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов. «Лисы» хотят получить за хавбека 60 миллионов. Контракт 25-летнего игрока действует до июня 2024 года. Ранее футболист выступал за «Норвич» и «Абердин».

Мойзес. Бразильский новичок ЦСКА спровоцировал побоище в непримиримом дерби и любит ходить в атаку

Мойзес близок к трансферу в ЦСКА

По информации Metaratings, в ближайшие несколько дней ЦСКА объявит о переходе защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы. Отмечается что, 27-летний футболист уже прошел медосмотр и находится в Москве. До этого сообщалось, что армейцы арендуют бразильца с обязательным правом выкупа через год. Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро. Мойзес выступал за «Интернасьонал» с января этого года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Алексис Бека-Бека
3
3
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Вагнер Лав назвал ЦСКА главным клубом в своей карьере
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса
Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»
ЦСКА официально объявит о переходе Мойзеса в ближайшие два дня
Кутепов во вторник вернется в общую группу «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук — в «Торино», «Динамо» подпишет защитника из Мексики, Вейналдум уйдет из «ПСЖ» к Моуринью
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости