Монтес близок к переходу в «Динамо», ЦСКА подписывает двух новичков

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Бека-Бека — официально в «Ницце»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека стал игроком «Ниццы». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы. Также москвичи получат пять процентов от будущей продажи хавбека. Футболист выступал за российскую команду с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ 21-летний игрок принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

Алексис Бека-Бека. Фото ФК «Ницца», Соцсети ФК «Ницца», Фото Соцсети

«Динамо» сделало предложение по Монтесу

Агент защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес сообщил «СЭ», что «Динамо» сделало официальное предложение по покупке игрока. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в семь миллионов евро. Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. В составе мексиканской команды он провел 203 матча, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

ЦСКА взял Сосу

По информации журналиста Гонсало Рончи, ЦСКА выкупил 70 процентов прав на защитника «Насьоналя» Хоакина Сосу. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. Его контракт с уругвайским клубом действует до декабря 2023 года. Сейчас 20-летний футболист выступает в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео. На счету Сосы 24 матча за сборную Уругвая.

Хоакин Соса. Фото Соцсети

По информации Sky Sports, «Ньюкасл» все еще хочет подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. «Сороки» улучшили предложение с 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов. «Лисы» хотят получить за хавбека 60 миллионов. Контракт 25-летнего игрока действует до июня 2024 года. Ранее футболист выступал за «Норвич» и «Абердин».

ЦСКА Мойзес близок к трансферу в

По информации Metaratings, в ближайшие несколько дней ЦСКА объявит о переходе защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы. Отмечается что, 27-летний футболист уже прошел медосмотр и находится в Москве. До этого сообщалось, что армейцы арендуют бразильца с обязательным правом выкупа через год. Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро. Мойзес выступал за «Интернасьонал» с января этого года.