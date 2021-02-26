25 февраля в России закончился регистрационный период. Подводим его итоги.

Сокращение расходов и доходов

Зимнее трансферное окно всегда по событийности проигрывает летнему. Посреди сезона мало кто из футболистов готов менять команду, да и клубы не заинтересованы в перестроениях. Январь и февраль — время точечных усилений, вспомогательных трансферов, но не чего-то масштабного.

Нынешний сезон — беспрецедентный. И очевидно, что коронавирус повлиял не только на состояние футболистов, но и на бюджеты клубов. Никто не хочет тратить большие суммы, когда едва прошла сокрушительная волна 2020 года. И на выходе мы получили самое скучное трансферное окно в истории.

Покупки и продажи клубов РПЛ в зимние трансферные окна за последние пять лет. Фото «СЭ»

Взгляните на таблицу. Она только подтверждает то, что и так всем ясно, — клубы РПЛ этой зимой были как никогда бережливы. Но еще важнее, что клубы РПЛ как никогда мало заработали. Совокупная сумма их доходов от трансферов еще сильнее контрастирует с предыдущими годами, чем сумма расходов. Примечательно, что за рубеж наши клубы провели всего четыре платных трансфера: Кокорин из «Спартака» в «Фиорентину» (4,5 миллиона евро), Данченко из «Рубина» в АЕК (1 миллион), Нисимура в «Вегалту Сэндай» (473 тысячи) и Гайч в «Беневенто» (300 тысяч, платная аренда).

Промес и Кокорин — аномалии зимы

Если бы Квинси Промес все-таки не вернулся в «Спартак», то самой дорогой покупкой этого окна стал бы защитник Пабло, за которого «Локомотив» заплатил «Бордо» 2,5 миллиона евро. Это ничтожно мало даже для зимнего регистрационного периода. К примеру, год назад, когда зима тоже была почти бессобытийной, клубы РПЛ провернули сразу три трансфера стоимостью выше Пабло: Николай Комличенко и Дмитрий Скопинцев перешли в «Динамо» (за 3,5 и 4,3 миллиона евро соответственно), а «Рубин» приобрел у «Краснодара» Ивана Игнатьева за 7 миллионов евро.

Сейчас «Спартак» выглядит богачом на фоне всех остальных. 8,5 миллиона евро, которые красно-белые заплатили «Аяксу» за Промеса, — это почти половина от общей суммы трат клубов премьер-лиги за последний месяц. Но «Спартак» мог себе позволить такой каприз, ведь он же заработал 4,5 миллиона евро на переходе Кокорина в «Фиорентину», а это — 65% всех денег, заработанных нашими клубами этой зимой (7 миллионов евро).

Молчание «Зенита», размен форвардов ЦСКА

Трансфер Промеса, безусловно, главное событие этого окна. Оно еще и свежайшее, поэтому запоминается лучше. Но вообще это исключительный случай — когда главным ньюсмейкером зимы становится не «Зенит».

Вспомните последние годы: в начале 2015-го в «Зенит» перешел Дзюба (формально — с лета, но объявили в феврале), в 2016-м — Кокорин и Жирков, в 2017-м «Зенит» переманил к себе Ивановича и продал Витселя в Китай, в 2018-м Дзюба со скандалом ушел в «Арсенал», в 2019-м в «ПСЖ» за 40 миллионов евро отправился Паредес, а сам клуб приобрел Азмуна, Барриоса и Ракицкого. Даже год назад сине-бело-голубые были в центре внимания, ведь решалось будущее Кокорина.

В 2021-м — пустота. «Зенит» впервые за долгое время впал в зимнюю трансферную спячку. Ни одного новичка, проданный в «Рубин» Мусаев и отданные в аренду Васютин и Прохин. Все они — запасные. Да, мог уйти Дриусси, но аргентинца все-таки удержали.

ЦСКА тоже был не очень активен. Пятеро запасных (в том числе Гайч) отправились в аренды, окончательно вернулся в Японию Нисимура. Зато появились интересные новички: молодой норвежский хавбек Бохинен и хорошо нам известный форвард Саломон Рондон. Поиски нападающего и ЦСКА — это уже давно мем российского футбола, так что тут все стабильно. А вот внезапное возвращение вратаря Помазуна из «Урала» — это стопроцентный признак эпохи. Эпохи коронавируса. Заболел Игорь Акинфеев (официально — «небольшое недомогание с признаками ОРВИ»), и армейцы спешно вернули своего воспитанника из аренды.

Пазл «Тамбова»

Еще одно явление, которым запомнится эта зима, — временное спасение «Тамбова». При желании можно и конвульсии «волков» притянуть к влиянию ковида, но вообще-то их проблемы глубже.

Всем известно, что еще на прошлой неделе судьба «Тамбова» была подвешена, но он все-таки доиграет сезон — и в этом ему поможет молодежь и просто ненужные футболисты из других клубов. За зиму состав «Тамбова» обновился почти целиком, а графа «Заявки игроков» на сайте РПЛ пестрит от числа эмблем саранского клуба. Игроков «Тамбову» предоставила половина участников премьер-лиги: «Урал», «Ростов», «Рубин», ЦСКА, «Динамо», «Арсенал», «Краснодар», «Уфа»... Всего — около 25 трансферов на выход и более 30 трансферов на вход. «Тамбов» удалось сохранить, целостность лиги не нарушена, но такая текучка все равно беспрецедентна. Хорошо, что в Европе никто не знает о проблемах «Тамбова».

Пожалуй, этим и запомнится зимнее трансферное окно-2021: нервным обновлением умирающего «Тамбова» и долгожданным возвращением Промеса.

А летом точно будет веселее.