Роналду и возвращение в «Реал». Дикая идея, но всем хочется нового соперничества с Месси

Стоит ли португальской звезде возвращаться в Мадрид?

Несчастливы все

В понедельник «Реал» объявил об очередной травме Эдена Азара, которую только вылечившийся футболист получил, отыграв 15 минут против «Эльче». Это уже 11-е повреждение бельгийца за два года в Мадриде, и это больше количества забитых им мячей (9). Из 86 матчей, которые Азар мог бы сыграть, пропущено ровно пятьдесят.

А как красиво все начиналось! Бельгиец мечтал о «Реале», испанский гранд — о новом короле «Сантьяго Бернабеу», который даже получил сакральный для клуба седьмой номер. Но, кажется, разработанная президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом операция «Преемник» закончилась грандиозным провалом, а несчастны по своему все.

«Реал» болезненно переживает процесс смены поколений, Азар почти забыл, как играть в футбол, а покинувший Мадрид с обидой на руководство Криштиану Роналду так и не обрел счастья в «Ювентусе». Португальца звали за очередным трофеем Лиги чемпионов, но получили три провала в главном еврокубке. В этом сезоне, когда у «Старой синьоры» появился уже третий с момента трансфера пятикратного обладателя «Золотого мяча» тренер в лице не имевшего никакого опыта Андреа Пирло, туринцы выиграют разве что Кубок Италии.

Единственный, кстати, трофей, не покорившийся пока Роналду на Апеннинах. И, кажется, взяв его, португалец с чистой совестью может попрощаться с Италией. На всех стадионах этой страны он уже забил, после хет-трика в последнем туре превзошел самого Пеле по голам за карьеру (767), так что миссия почти выполнена. А учитывая, что контракт звезды с «Ювентусом» истекает летом 2022 года, «Старая синьора» вряд ли будет возражать против красивого расставания, которое не только позволит сэкономить на зарплате 36-летнего футболиста, но и даст возможность заработать на трансфере.

Хотя, по последним данным, речь может идти даже о разрыве соглашения, что позволит подписать не слишком счастливого в Париже Мауро Икарди. Но все-таки этот сценарий кажется слишком банальным для игрока такого калибра. Роналду — по-прежнему ликвидный товар на футбольном рынке, и желающие его приобрести обязательно найдутся.

Вылечит ли время Переса?

Варианты с Ближним Востоком и МЛС отметаем категорически. Криштиану слишком большой спортсмен, который одержим большими победами, и трофеи на футбольной периферии ему вряд ли интересны. А уникальные особенности организма в комплексе с фанатичной работой над собой гарантируют еще несколько лет выступлений на самом высоком уровне. Пример 39-летнего Златана Ибрагимовича, который заскучал в Америке, а сейчас возвращается в сборную Швеции — перед глазами.

Держим в уме «ПСЖ», который мечтает о Лео Месси, но, кажется, вряд ли его получит в силу привязанности аргентинца к «Барселоне» и явно вдохновляющем его ренессансе сине-гранатовых. Не вычеркиваем «Юве», который Роналду, пока никуда не гонит. Прислушиваемся к словам главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера о том, что он обязательно взял бы бывшего одноклубника в команду, а думаем о «Реале». История может получиться красивой, и сейчас она на слуху.

Первоисточник информации о возможном возвращении португальца в Мадрид — ведущий программы El Chiringuito Хосеп Педрерол. Близость журналиста к «Реалу» вызывает доверие, а суть такова, что агент Криштиану Жорже Мендеш беседовал с представителями клуба о будущем своего самого звездного клиента. В Испании, правда, уверяют, что Перес до сих пор не простил Роналду его уход, о чем было объявлено сразу после третьей кряду победы в Лиге чемпионов в 2018-м.

Есть и финансовые моменты, ведь мадридцы до сих пор не договорились о новом контракте с Серхио Рамосом, и уже несколько трансферных окон не покупают новичков. Все-таки имевшаяся у клуба подушка безопасности, которая помогла относительно безболезненно пережить коронавирусную паузу, не вечна, а пустые трибуны в Испании бьют даже по самым зажиточным клубам.

С другой стороны, у Роналду тоже была обида на клуб. Имелись и проблемы с испанскими налоговыми службами, разрешившиеся в условиях либерального итальянского законодательства. Однако трудно поверить, что контакты Мендеша с «Реалом» — лишь частная инициатива агента, а время, как известно, лечит. Может оно вылечить и Переса, ведь президент «Реала» уже вернул Зинедина Зидана, хотя красиво обставленное расставание с французским тренером на самом деле получилось не самым простым.

Кстати, Зизу, поначалу в ответ на вопросы о Роналду говоривший о неэтичности обсуждения игрока другого клуба, вдруг сменил тон. Не совсем резко и соблюдая все принципы дипломатии по отношении к «Ювентусу», однако фраза «Все может быть» не такая банальная, как может показаться. Судя по всему, летом нас ждет еще одна трансферная мыльная опера. Не факт, что у нее будет счастливый конец, однако «Реал» и Роналду — это также интересно, как Месси и «Барселона», а возвращению их соперничества в ла лиге будет счастлив весь мир.