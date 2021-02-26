Итоги заключительного дня трансферного окна в России в обзоре «СЭ».

Помазун вернулся в ЦСКА, «Урал» нашел нового вратаря в «Рубине»

24-летний вратарь Илья Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале». Голкипер уже приступил к тренировкам вместе с командой. «Все будет хорошо! В крайнем случае — очень хорошо!», — написал голкипер, прощаясь с уральской командой. Решение досрочно прервать аренду принято в связи с недомоганием основного вратаря команды Игоря Акинфеева. В текущем сезоне вратарь выходил на поле в 17 матчах, 5 раз оставив ворота в неприкосновенности.

Кроме того, армейцы отдали в аренду двух своих игроков. 20-летний нападающий Лассана Н'Диайе перешел в «Велес». Первую половину сезона игрок провел в шведском «Эскильстуне», в котором отметился одной голевой передачей в 6 матчах. Защитник Никита Котин продолжит карьеру в «Иртыше». В текущем сезоне 18-летний футболист выступал за молодежную команду ЦСКА, проведя на поле 10 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.

В свою очередь «Урал» объявил об аренде вратаря «Рубина» Ивана Коновалова. 26-летний футболист будет выступать за команду до конца нынешнего сезона. Голкипер не выходил на поле в текущем сезоне.

Кроме того, уральцы обменялись игроками с «Ростовом». 24-летний Константин Плиев подписал полноценный контракт с оранжево-черными. Ранее игрок выступал за «Урал» на правах аренды. В текущем сезоне он появлялся на поле 10 раз. В команду Валерия Карпина отправился 21-летний Кирилл Фолмер. В текущем сезоне футболист выходил на поле 15 раз, однако результативными действиями не отметился.

Вратарь «Зенита» перешел в Уфу

«Уфа» объявила о подписании контракта с 18-летним вратарем Иваном Кукушкиным, который перешел в башкирский клуб из «Зенита». Договор с новичком рассчитан на 3,5 года. В нынешнем сезоне голкипер провел три матча за «Зенит-2», который выступает в ПФЛ.

Адамов перешел в «Сочи», «Краснодар» взял в аренду Бабурина

23-летний голкипер «Краснодара» Денис Адамов перешел в «Сочи». Накануне вратарь уже принял участие в тренировке команды. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за «Краснодар-2», который выступает в ФНЛ. Напомним, ранее игроком интересовался «Зенит». Игрок был близок к переходу в клуб с берегов Невы летом прошлого года.

«Краснодар» взамен достиг договоренности об аренде вратаря «Ростова» — 27-летнего Егора Бабурина. Соглашение будет действовать до конца мая. В текущем сезоне футболист выходил на поле в 4 матчах чемпионата, из них один раз оставил свои ворота «сухими».

Новое пополнение в «Тамбове»

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов продолжит сезон в «Тамбове». 23-летний игрок будет выступать за клуб под 19-м номером. В текущем сезоне футболист провел на поле семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Кроме того, состав команды пополнил 27-летний полузащитник Кэтлин Карп, ранее выступавший за «Уфу», а также 24-летний нападающий Артем Архипов, который был арендован у «Кубани».

Филипп Нагорный