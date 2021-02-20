Аршавин и Кокорин поставили «Фиорентину» на уши. В клубе постоянно путаются, говоря о здоровье нападающего

Александр пока сидит в запасе, но с ним уже весело.

В пятницу «Фиорентина» обыграла с крупным счетом команду «Специя» в 23-м туре серии А и поднялась в турнирной таблице на 12-е место. Голы в составе «фиалок» забили Влахович, Кастровилли и Эйссерик. Имеет ли какое-нибудь отношение к этой победе Александр Кокорин? Ровным счетом никакого: он начал и закончил матч на скамейке запасных, хотя главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли сделал все пять замен.

Впрочем, тот факт, что Кокорин ни минуты не сыграл со «Специей», вовсе не означает, что его фигура осталась во Флоренции без внимания. Очень даже наоборот! На прошлых выходных в дело неожиданно и ярко вмешался Андрей Аршавин, который заявил в эфире «Матч ТВ», что к Кокорину прилетел его личный массажист Сергей Колесников. Сам Колесников подтвердил изданию Sport24, что действительно находится во Флоренции. Эта информация моментально попала в Италию. Казалось бы, мелочь, но этого с лихвой хватило, чтобы поставить на уши все руководство «Фиорентины» и тех ушлых посредников, которые правдами и неправдами запихивали Кокорина в клуб.

Судя по бешеной активности и злости, с которыми «Фиорентина» принялась ежедневно опровергать появление Колесникова во Флоренции, можно безошибочно предположить: клуб был не в курсе инициативы российского игрока. И она, эта инициатива, явно идет вразрез с заверениями клубных представителей о том, что Кокорин изо дня в день прибавляет в своей готовности и уже готов играть чуть ли не с первой минуты, о чем сообщило на неделе издание La Nazione с подачи одного из руководителей «Фиорентины». Гулявшие по Флоренции слухи о повреждении Кокорина то ли в матче с «Интером», то ли на одной из последующих тренировок настолько яростно опровергались клубной пресс-службой, что журналисты из флорентийских изданий даже испугались, что их могут предать настоящей анафеме за какие-то сомнения насчет Кокорина.

И вот на этом фоне вдруг выяснилось, что к Александру срочно летит его личный массажист, о котором итальянские журналисты быстро навели справки. Понятно, что «Фиорентина» в лице ее спортивного директора Даниэле Праде (он головой отвечает за трансфер Кокорина) и пресс-службы получила удар ниже пояса. Да еще и Пранделли внезапно опроверг тезис, что Кокорин прибавляет на глазах и готов уже сейчас приносить реальную пользу команде: на предматчевой пресс-конференции перед «Специей» главный тренер заявил, что у Александра случилось повреждение, и на поле он не выйдет, хотя и попадет в заявку на матч.

А уже после игры Праде сменил риторику.

«Кокорин приехал и слишком сильно постарался, чтобы побыстрее вернуться к своей лучшей форме. У него были некоторые проблемы со старыми травмами. Мы взяли его не только для настоящего, но и для будущего. Он пока еще не в своем лучшем состоянии», — сказал спортивный директор «фиалок».

В общем, «Фиорентина» показала себя в этой ситуации клубом, в котором творится бардак, а слова Аршавина про приезд личного массажиста показались пророческими: Колесников прилетел спасать Кокорина!

Как он преодолел закрытые границы и где поселился во Флоренции, покрыто тайной. Ну а самому Кокорину через его друзей-посредников и приставленного переводчика, видимо, объяснили, что тему Колесникова надо надежно скрыть от посторонних глаз. Того, кто покупал Кокорина, и тех, кто его продвигал в «Фиорентину», легко можно понять: кому охота выслушивать насмешки о том, что на фоне личного переводчика, личного водителя и личного массажиста запасному игроку «фиалок» не хватает теперь для полного счастья только личного повара и сомелье?!

«Теперь Саше будет веселее» — эти слова Аршавина относятся не только к Кокорину, но и к «Фиорентине». Во Флоренции, похоже, намечается перманентное веселье вокруг фигуры нападающего.

И как тут не вспомнить ставшую мемом фразу того же Аршавина про ожидания и проблемы. Нынешнему руководству «Фиорентины» самое время вывесить табличку с этой злободневной цитатой на самом видном месте в клубном офисе.