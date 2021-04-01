Холанн и Мбаппе: будущие соперники в класико или новые «галактикос»?

В Европе раскручиваются два главных трансферных сериала предстоящего лета, которое может определить будущее двух самых ярких игроков нового поколения.

Встреча с Лапортой

Кажется, в современном мире утаить какую-либо информацию невозможно в принципе. В век смартфонов и социальных сетей достаточно мгновения и одного снимка — и то, что обсуждалось только на уровне слухов, превращается в событие дня. В данном случае речь о прибытии в Барселону знаменитого агента Мино Райолы и Альфа Инге Холанна — отца нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии.

Эти господа прибыли на частном самолете в аэропорт Эль-Прат и были встречены сотрудником службы безопасности недавно избранного президента «Барсы» Жоана Лапорты. Несколько часов спустя известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил подробности встречи руководителя сине-гранатовых со своими гостями.

«Это был первый контакт сторон для обсуждения нового проекта «Барселоны». Очевидно, пока нет никаких сделок или продвинутых переговоров, гонка за форвардом будет долгой, многие клубы претендуют на игрока. Райола встретится с представителями других клубов в ближайшее время. «Бавария» не участвует в борьбе за Холанна», — написал у себя в Twitter Романо.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill ? pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB (c) (@talkfcb_) April 1, 2021

В принципе с мюнхенским суперклубом все было ясно изначально, и председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге на этот счет ответил образно, напомнив, что в «Баварии» играет лучший футболист мира, а контракт Роберта Левандовски рассчитан до 2023 года. Но и без того очевидно, что конкуренты у «Барсы» будут серьезные. Прежде всего, «Манчестер Сити», который, прощаясь с Серхио Агуэро, выбирает между Холанном и Харри Кейном.

Дортмунд и Лига чемпионов

Какие козыри есть у «Барсы» в условиях сложной финансовой ситуации в клубе и необходимости подписывать новый контракт с Месси? Прежде всего, интересный проект, первые плоды которого видны благодаря отличной работе Роналда Кумана и большому количеству молодых талантов. Очевидно, что у Лапорты есть план, и он знает, как монетизировать подписание Холанна. Все ведь помнят, как во время скандала с раскрытием данных контракта Месси тогда еще кандидат в президенты объяснил, что заработанные благодаря Лео суммы оказались существенно выше трат на обслуживание его соглашения. А так как Холанн — вложение на десятилетие, ради его трансфера каталонцы могут взять кредит.

Imagine Messi and Haaland linking up at Barcelona next season ? pic.twitter.com/6Jj4yfpehz — ESPN FC (@ESPNFC) April 1, 2021

Не стоит забывать и о теплых отношениях Лапорты с Райолой. Президент не просто так напоминал о них на последних дебатах перед выборами, а несколько лет назад одиозный агент в схожей ситуации заявлял, что возможная победа Лапорты существенно повысит шансы на переезд на «Камп Ноу» другого его важного клиента — Поля Погба. Сейчас же показательно, что первым делом Райола встретился именно с руководством «Барсы», а предварительно обсудил будущее Холанн с боссами «Боруссии».

По слухам, дортмундцы хотят получить за норвежца 180 миллионов евро, тогда как Лапорта рассчитывает сбить цену трансфера до 150 миллионов. Правда, информация на данный счет крайне противоречива. Ряд источников уверяет, что реальные запросы «Боруссии» как раз 150 миллионов, однако «шмели» хотят придерживаться первоначальных планов и сохранить Холанна еще на сезон.

Where will Erling Haaland play next season? ? pic.twitter.com/eb7oucHmzl — Squawka Football (@Squawka) April 1, 2021

Спортивный директор желто-черных Микаэль Цорк подчеркнул: в беседе с Райолой клуб четко обозначил свои намерения. Соответственно, «Боруссия» может упереться, и ее не проймешь аргументами агента, который заявил, что его клиент готов выступать в любом клубе мира, а его развитие идет быстрее, чем предполагалось. Хотя у стороны Холанна, если она уже настроилась на перемены, в рукаве может оказаться козырь. Речь о нестабильных результатах дортмундцев, которые рискуют на будущий сезон остаться без Лиги чемпионов.

Мбаппе в раздумьях, Райола в Мадриде

Тем временем Кильян Мбаппе, который, как и Холанн, не забил ни одного гола в трех мартовских играх за сборную, прокомментировал ситуацию со своим будущем. «Я буду готов что-то заявить, когда приму для себя решение. Пока что прогресса по поводу контракта нет», — заявил француз в интервью Goal.

Для «ПСЖ» продление соглашений с Неймаром и Мбаппе является приоритетом. Но если бразилец, по некоторым данным, уже согласовал рассчитанный до 2026 года договор, то француз отклонил несколько предложений. Между тем речь идет о годовом окладе в 30 миллионов евро, что, по расчетам руководства парижского клуба, должно перебить возможные предложения «Ливерпуля» и «Реала».

Haaland to Barcelona.



Mbappe to Madrid.



The future of El Clasico? ? pic.twitter.com/3u4w5lIAgS — Goal (@goal) April 1, 2021

В случае с мадридским клубом все, естественно, вспоминают давнее общение Мбаппе с Зинедином Зиданом. Они познакомились, когда будущей звезде исполнилось 14 лет и он получил приглашение потренироваться в испанской столице. Занимавший тогда пост спортивного директора Зизу лично встречал Кильяна и подвез обалдевшего мальчишку на тренировку. Несколько лет спустя они уже обсуждали переход в «Королевский клуб».

Тогда ничего не получилось, но сейчас давнее знакомство может пригодиться. Главное, чтобы Зидан остался главным тренером. И, конечно, деньги. Близкие к «Реалу» источники уверяли, что купить Холанна этим летом будет проще. Но с Мбаппе с учетом его контрактной ситуации тоже все возможно. В Мадриде ведь не тратились на новичков нескольких трансферных окон и сейчас собираются расстаться с группой игроков во главе с возвращающимся из аренды Бэйлом.

BREAKING: Now Erling Haaland's father Alfie and agent Mino Raiola head for meeting at REAL MADRID https://t.co/ltx45yP2y6 pic.twitter.com/NTtmtkyD2H — MailOnline Sport (@MailSport) April 1, 2021

Ходили слухи даже о планах одновременно подписать Мбаппе и Холанна. Но, кажется, это будет слишком даже для амбиций Флорентино Переса. Да и для футбола более интересным видится соперничество двух суперфорвардов. И если они станут первыми лицами «Барсы» и «Реала», в соскучившейся по противостоянию Месси и Криштиану Роналду ла лиге начнется новый цикл «Звездных войн». Пока же нам остается наблюдать за двумя трансферными сериалами, в которых все только начинается. Тем более Райола и Холанн-старший прямо из Барселоны отправились в Мадрид, и это явно не последний пункт их большого турне. Далее — «Челси» и два «Манчестера».