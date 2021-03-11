Впервые за 16 лет в четвертьфинале Лиги чемпионов не будет Месси и Роналду. Зато там есть Мбаппе и Холанн

Несмотря на вылет, «Барселона» достойно попрощалась с Лигой чемпионов

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (1:1)

Голы: Мбаппе, 31 — с пенальти (1:0). Месси, 37 (1:1).

Нереализованный пенальти: Месси, 45+3 (вратарь).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Диалло, 46), Флоренци (Дагба, 76), Маркиньюс, Кимпембе, Гей (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Верратти (Рафинья, 84), Паредес, Икарди, Мбаппе.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Фирпо, 35), Дест (Тринкан, 66), Бускетс (Пьянич, 79), де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Мориба, 79), Педри (Брэйтуэйт, 79).

Предупреждения: Кюрзава, 8. Мингеса, 25. Лангле, 30. де Йонг, 38. Гей, 50. Паредес, 50. Икарди, 89.

Судья: Тэйлор (Англия).

10 марта. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Первый матч — 4:1.

Казалось, 4:1 на «Камп Ноу» должны были успокоить поклонников «ПСЖ». Но то ли раны от памятных 1:6 все еще кровоточат, то ли у фанатов даже четыре года спустя остались претензии к «Барселоне» в связи с несколькими решениями рефери Дениза Айтекина. В итоге болельщики готовились ко встрече на «Парк де Пренс», словно еще ничего не решено. Рядом с отелем, где остановилась каталонская команда, ночью запускали фейерверки, а под утро один из фанатов сумел включить в гостинице пожарную сигнализацию, после чего его задержала полиция.

PSG fans were setting off fireworks outside Barcelona's hotel at 4am in Paris ??



(via @LinaAgabani)pic.twitter.com/iJhz5xkaRR — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2021

После такой артподготовки хотелось увидеть еще и нескучную игру, которая представляла интерес и с тактической точки зрения. Дело в том, что именно после фиаско в первом матче главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перешел на схему с тремя центральными защитниками. Это здорово сработало против «Севильи», и потом сине-гранатовые не отказывались от нее даже с соперниками более низкого уровня.

Но до парижского матча подбор игроков в новой расстановке не выглядел настолько заточенным на атаку. Да, де Йонг играл в защите вынужденно — из-за новой травмы Пике, однако при переходе в атаку он периодически поднимался столь высоко, что оказывался почти в привычной роли в центре поля, где единственным стопроцентным разрушителем оказался Бускетс. И на фоне расслабленного и даже несколько вальяжного «ПСЖ» каталонцы смотрелись гораздо интереснее.

Стоило Кейлору моргнуть, как Месси пальнул ему с тридцати метров ?



Вот кого сегодня точно не стоит недооценивать ? pic.twitter.com/mnqnt1gjjq — Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021

Вроде бы ничего особенного не демонстрировали, но никто не удивился бы, если бы к перерыву на табло горели цифры 1:3. И это только очевидные моменты. Да только Месси, забив красивейшим дальним ударом свой 120-й лигочемпионский мяч, не реализовал пенальти. После удара аргентинца, который в этом розыгрыше четыре раза безупречно исполнял 11-метровые, мяч от ноги Кейлора Наваса отлетел в перекладину. Еще раз каркас ворот спас хозяев после попытки Деста, а потрепавшему парижскую оборону Дембеле катастрофически не хватало завершения.

Зато Навас потащил от Месси пенальти ???



Фанаты «Реала» сейчас особенно гордятся Кейлором ? pic.twitter.com/WC8qyXVhyY — Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021

Вместе с тем, и хронические проблемы «Барсы» остались с ней, заставив вспомнить о том, как в январе временная администрация клуба во главе с его бывшим казначеем Карлесом Тускетсом отказалась выделять даже скромные пять миллионов евро на покупку Эрика Гарсии. В родной клуб он вернется летом, когда завершится соглашение с «Манчестер Сити», а нынешние защитники даже при идеальной игре обязательно придумают своей команде проблемы.

В Париже Лангле из-за собственной неловкости привез пенальти, а Мингесу пришлось снимать с игры еще по ходу первого тайма, так как он не справлялся с Мбаппе и чудом избежал второго предупреждения. С такими оппонентами парижский вундеркинд забрал у Месси один из рекордов Лиги чемпионов, в 22 года и 80 дней быстрее всех забив 25 мячей в главном еврокубке. Столько же, кстати, в активе далеко не юного Гризманна. Но, кажется, Мбаппе совсем скоро превзойдет еще более молодой Холанн, который накануне опять же в рекордном темпе выбил двадцатку.

Tuesday: Haaland becomes the youngest player to reach 20 UCL goals.



Wednesday: Mbappe becomes the youngest player to reach 25 UCL goals.



Welcome to the future ? pic.twitter.com/fuA6BQg1em — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2021

И все же робкие надежды «Барсы» похоронил не Мбаппе, а выдавший фантастическую игру Навас. Кажется, бывшему голкиперу «Реала» было принципиально важно не проиграть давнему сопернику даже с комфортным для команды Маурисио Покеттино счетом. Не будь сэйвов костариканца, вторая половина матча стала бы огненной. Хотя, и без того моментов у каталонцев хватало.

В отличие от прошлогодних 2:8 от «Баварии», не попавшие в четвертьфинал впервые за 14 лет сине-гранатовые попрощались с турниром достойно. Даже с поправкой на то, что решивший все в столице Каталонии «ПСЖ» играл строго по счету и ничего особенного не придумывал.

Дальше будет лучше? Новый президент Жоан Лапорта это обещает. Возможно, даже с Месси, который, в отличие от провалившегося накануне Криштиану Роналду, не производил впечатление уставшего ветерана. Это, впрочем, не отменяет главного: впервые с 2005 года в четвертьфинале не сыграют обе постаревшие звезды. Зато там будут Мбаппе и Холанн.