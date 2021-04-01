Мбаппе высказался по поводу его контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе высказался по поводу ситуации с его контрактом.

«Я буду готов что-то заявить, когда приму для себя решение. Пока что прогресса по поводу контракта нет», — приводит Goal слова Мбаппе.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 36 матчей за «ПСЖ», на его счету 30 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 180 миллионов евро. Контракт футболиста с парижским клубом действует до конца июня 2022 года.