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Мбаппе высказался по поводу его контракта с «ПСЖ»

10:35
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе высказался по поводу ситуации с его контрактом.

«Я буду готов что-то заявить, когда приму для себя решение. Пока что прогресса по поводу контракта нет», — приводит Goal слова Мбаппе.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 36 матчей за «ПСЖ», на его счету 30 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 180 миллионов евро. Контракт футболиста с парижским клубом действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/mbappe-no-movement-over-new-psg-contract/10ase5pe8db151eph3jdr459fw

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